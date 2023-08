«La Sardegna ha un segreto: è il suo pubblico così rispettoso» 

Forse è la potenza della musica unita al palcoscenico naturale mozzafiato a fare la differenza. Le note magiche del jazz e la bravura di chi le propone. E la bellezza del Teatro Romano affacciato sul mare di Nora che fanno sciogliere anche il pubblico più composto. Un mix da cui l’artista portoghese Cristina Branco è già stata conquistata l’anno scorso e che si aspetta di ritrovare domani alle 21.30 al suo concerto in occasione della quattordicesima edizione dell’International Nora Jazz Festival, aperto la scorsa settimana da una strepitosa Jany McPherson e in corso fino al 10 agosto.

«Non vedo l'ora di tornare in Sardegna. Mi auguro che il pubblico apprezzi ciò che abbiamo preparato, e soprattutto spero che si ricrei anche quest'anno il feeling dell'altra volta», confessa la cantante cinquantenne cresciuta nelle case del fado di Lisbona e ritenuta tra le più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni. Diciassette album pubblicati, centinaia di concerti in tutto il mondo, è una voce, la sua, capace di incantare mescolando il fado alle sonorità contemporanee e con l’abilità di sposare la tradizione all’innovazione. Ciò che tanto piace a chi la ascolta. Lei lo sa. «Il vostro pubblico è molto ricettivo e interessato, e queste caratteristiche sono in grado di conferire davvero un'atmosfera e un input straordinario a quello che facciamo», ammette l’artista che sarà accompagnata sul palco da Luis Figueiredo (pianoforte), Bernardo Couto (chitarra portoghese) e Bernardo Moreira al contrabbasso.

Cosa proporrà quest’anno al pubblico di Nora?

«Porteremo un misto dei nostri ultimi album e un'anteprima del nostro nuovo lavoro, che uscirà il mese prossimo».

Cosa pensa di questa rassegna tutta al femminile?

«Trovo sia una bellissima iniziativa e anche un modo per capire come il jazz è visto dalle artiste e come sia l'approccio al femminile, che è necessariamente diverso da quello degli uomini».

Nella musica, e nel jazz in particolare, le donne hanno le stesse opportunità degli uomini?

«Probabilmente la musica è l'unica cornice in cui le donne sono apprezzate allo stesso modo e hanno le stesse opportunità».

Il suo talento si manifesta anche nel fado.

«C’è stato un tempo in cui il fado era una musica apprezzata principalmente dalle persone più avanti con l’età, ma questo sta cambiando. Non a caso ci sono molti giovani interpreti e anche un pubblico più giovane».

Di chi è il merito?

«La mia generazione ha avuto un ruolo importante per arrivare a questo punto: abbiamo fatto molto per far sì che il fado avesse il giusto apprezzamento e riconoscimento, portandolo a una fase che può essere definita di rivitalizzazione».

Quali generi musicali apprezza?

«Tutti i tipi di musica a seconda del mio umore. Sono molto permeabile e di mentalità aperta grazie alla mia passione e curiosità».

