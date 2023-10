«La Sardegna ha il carbone ma si oppone alle rinnovabili» 

Il ministro dell’Ambiente non sembra particolarmente sensibile alle perplessità dei sardi davanti alle pale eoliche, e anzi sembra infastidito che una terra dove si bruciano combustibili fossili voglia dire la sua sulla produzione energetica sul proprio territorio. Intervenendo a “24 Mattino” su Radio 24 Gilberto Pichetto Fratin ha ammesso che «la situazione della Sardegna certamente è un problema, ci sono situazioni da tenere in considerazione: vorrei ricordare che per la Sardegna ci sono dei luoghi di concentrazione che creano qualche disagio. Quindi bisogna creare in questo caso delle condizioni e delle regole un po' diverse, ho mandato alla conferenza delle regioni una proposta per definire le cosiddette aree idonee». Detto questo, «è chiaro che in una situazione come la Sardegna deve esserci un impegno particolare dalla regione. La Sardegna purtroppo ha ancora le centrali a carbone e ha l’energia delle centrali a carbone, non è una scelta felice quella di opporsi a tutte le rinnovabili. Sono convinto che non c’è la scelta di opporsi a tutte le rinnovabili, ma semmai di trovare un punto di equilibrio, che è difficile perché tutti noi vogliamo l’energia rinnovabile ma poi il fotovoltaico a terra non va bene, l’eolico non va bene e non vogliamo la diga per l’idroelettrico».

RIPRODUZIONE RISERVATA