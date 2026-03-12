VaiOnline
NUOTO.
13 marzo 2026 alle 00:34

La Sardegna giovanile ai Criteria di Riccione 

Quindici sardi delle categorie Ragazzi e Juniores hanno già ottenuto i tempi minimi per partecipare ai Criteria nazionali di nuoto che si svolgeranno a Riccione dal 26 al 29 marzo per il settore femminile e dal 30 al 1° aprile per quello maschile. La maggior parte di loro ha ottenuto il pass diretto durante i campionati sardi Invernali nello scorso weekend a Terramaini, che hanno anche generato le classifica a squadre Ragazzi, Juniores e Cadetti. Un numero destinato a crescere sabato e domenica, quando a Oristano si svolgerà la seconda parte dei campionati, che prevede la disputa delle gare più lunghe. ( c.a.m. )

I pass già staccati

Acquasport : Alessandro Cardia 2008 (200 rana), Marco Pompa 2012 (100 farfalla).

Atlantide : Lorenzo Pitzanti 2010 (200 e 400 misti), Riccardo Oggiano 2010 (100 e 200 rana, 100 dorso, 100 del- fino e 200 misti), Diego Melis 2010 (200 delfino e 200 dorso), Michele Medvedev 2009 (200 rana), Daniele Artizzu 2009 (50 e 100 stile libero).

Esperia : Luca Ardu 2010 (50 delfino-50 stile libero), Leonardo Inghilleri 2010 (400 stile libero), Andrea Pedemonte 2010 (50 e 100 rana), Sara Lai 2010 (200 delfino), Silvia Piras 2010 (200, 400, 800 e 1500 stile libero).

SportEr : Gabriele Cocco 2008 (50,100 sl, 50 delfino - anche per gli Assoluti - e 100 delfino), Andres Atzeni 2008 (200 rana).

Sport Full Time : Tommaso Delogu 2008 (50, 100 e 200 rana, 200 e 400 misti).

