La Sardegna finisce  ancora sulla graticola, scatta l’allerta caldo 

Il gran caldo è in arrivo dal Marocco: i sardi si preparino a sudare, ancora di più dei giorni appena trascorsi. L’ennesimo anticiclone africano dell’estate 2024 è giunto infatti sulle coste della Sardegna innalzando le temperature massime di una manciata di gradi. L’alta pressione porterà afa per tutta la settimana, mitigata questa volta da un altro breve ciclo di maestrale, simile a quello che ha fatto respirare i sardi negli scorsi giorni.

Emergenza

Il vento fresco in arrivo dal nord dell’Europa non eviterà tuttavia temperature roventi e rischi per la salute. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo a causa di «alte pressioni tropicali, che andranno a fronteggiarsi con le basse pressioni polari che dominano alle latitudini del Nord Europa».

Il mix perfetto per trasformare l’Isola in un forno fino a domenica prossima. «In Sardegna – ha avvisato la Protezione civile - fino al 31 luglio si prevedono temperature massime spesso superiori ai 37° e localmente oltre i 40°. Le temperature minime notturne rimarranno diffusamente oltre i 20°, con locali picchi oltre i 26°. Saranno interessate maggiormente, seppure non esclusivamente, le zone interne del settore occidentale».

Previsioni

Questa volta però la nuova ondata di calore potrebbe essere più persistente. «Temperature alte, con picchi di 40 gradi nei territori lontano dalle coste potrebbero facilmente perdurare fino ai primi giorni di agosto», dice Carlo Spanu tenente colonnello del servizio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu. «Un caldo che però non dovrebbe essere soffocante grazie al ritorno del maestrale, in questa prima fase dell’estate molto più presente rispetto agli anni passati».

Il meteorologo è convinto che questa sarà la tendenza che ci accompagnerà per tutta la stagione: «Abituiamoci all’alternarsi di brevi ma intense ondate di calore nell’arco dei prossimi mesi, senza tuttavia il raggiungimento di temperature folli sopportate nel recente passato. Di certo stiamo dicendo addio progressivamente agli anticicloni delle Azzorre, sempre più scalzati da quelli africani».

Siccità

E se sul fronte delle temperature non ci sono buone notizie, su quello delle precipitazioni la questione potrebbe farsi ancora più preoccupante. Le previsioni elaborate fino a lunedì prossimo fanno infatti registrare lo “ 0% ” come probabilità di vedere qualche goccia di pioggia sull’Isola.

I bacini idrici regionali e le campagne dovranno quindi prepararsi a un’altra settimana di passione, aggravata proprio dalle alte temperature e dal rischio, con il maestrale in arrivo, che qualche incendio possa arroventare ulteriormente il clima.

I prossimi giorni potrebbero dare l’ennesima mazzata alle culture della Sardegna, spingendo la Regione ad accogliere finalmente il grido di allarme degli agricoltori che da settimane si appellano alla Giunta affinché chieda lo Stato di calamità naturale, l’unica via burocratica efficace per poter accedere in tempi brevi a risorse emergenziali per dare da bere ai terreni assetati. Ecco perché quella iniziata oggi sarà una settimana cruciale anche per questo motivo.

