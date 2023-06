«La Sardegna è viva e reagisce alla crisi» 

«Il rapporto Bankitalia sull'economia del 2022 fotografa una Sardegna viva, che si lascia alle spalle gli effetti della pandemia, reagisce ai venti della crisi e mostra il suo volto positivo sotto il profilo economico». Il presidente della Regione Christian Solinas guarda il bicchiere mezzo pieno e giudica più che positiva la risposta dell’amministrazione in questi ulitmi anni a una serie di crisi internazionali forse mai vista in passato. «La capacità di reazione si misura su molte voci macro-economiche, segno evidente dello stato di salute della nostra Isola, che si presenta positivo in tutti i comparti produttivi», ha proseguito il Governatore che ha voluto soffermarsi sui numeri che «attestano il frutto del grande sforzo compiuto dalla Regione a sostegno delle attività produttive e delle famiglie sarde. Il quadro che emerge dal rapporto della Banca d'Italia pur non esente da ombre, disegna il volto di una Sardegna che intercetta la ripresa e guarda al futuro con fiducia».

L'analisi di Solinas tocca anche i punti dolenti: «Pesa l'inflazione, comunque in discesa nella rilevazione di marzo 2023, effetto diretto dei rincari energetici, ma anche sotto questo profilo la Regione ha stanziato 37 milioni in favore dei Comuni proprio per fronteggiare il caro-energia e mettere al riparo i servizi essenziali, altrimenti a rischio, offerti ai cittadini».

L’ottimismo del presidente va anche oltre le stime non confortanti sull’inflazione nel lungo termine: «Per l'anno in corso le prospettive sono altrettanto rosee, con una forte ripresa degli arrivi degli stranieri nell'Isola. Un dato che ci fa ben sperare per questa stagione balneare».

