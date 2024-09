«La Sardegna è sotto attacco» 

Due pagine di documento per difendere la moratoria sulle rinnovabili, ovvero la legge 5 del 3 luglio 2024, e dire che «la nostra autonomia è sotto attacco». Nel mirino della protesta c’è il Governo di Giorgia Meloni che con «la sospensione cautelare d’urgenza» della norma, oltre l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale, «vuole sterilizzare la legge tesa a evitare il diffondersi della speculazione energetica». In calce, la firma di ventisette sindaci più giornalisti e intellettuali. Il contenuto della mobilitazione verrà spiegato tra due giorni, visto che per giovedì mattina alle 11, nella sala riunioni del Consiglio regionale, è convocata una conferenza stampa. Nella lista dei sottoscrittori spiccano i nomi di Massimo Zedda, Giuseppe Mascia e Graziano Milia, fasce tricolori delle prime tre città sarde. Ovvero, Cagliari, Sassari e Quartu.

La particolarità

È evidente che il documento diffuso ieri porti con sé una doppia valenza politica: non solo i sindaci firmatari sono tutti espressione dell’alleanza a trazione Pd-M5S, ma soprattutto le due pagine suonano come un serrare le fila all’interno del Campo largo sardo. Una sorta di “benedizione” rispetto all’operato della Giunta regionale prima e del Consiglio poi, dove siedono, tra gli altri, gli onorevoli Maria Laura Orrù, Diego Loi, Paola Casula e Sandro Porcu, che hanno sottoscritto il documento in qualità di sindaci (amministrano, rispettivamente, i Comuni di Elmas, Santu Lussurgiu, Guasila e Villaputzu).

L’altro messaggio

Il manifesto in difesa della moratoria può essere letto anche come una risposta – neanche tanto indiretta – ai Comitati anti-speculazione energetica che continuano a contestare la moratoria, considerandola «inefficace». Completano la lista dei sindaci-firmatari Raimondo Cacciotto (Alghero), Mauro Usai (Iglesias), Angela Testone (Dorgali), Mario Calia (Lula), Francesco Manconi (Bolotana), Barbara Pusceddu (Sinnai), Pietro Zedda (Tiana), Giovanni Muroni (Dualchi), Pietro Pisu (Quartucciu), Marina Madeddu (Villa San Pietro), Walter Cabasino (Pula), Gian Luigi Puddu (Settimo San Pietro), Giacomo Porcu (Uta), Pasquale Lubinu (Ossi), Luisa Murru (Monastir) ed Enrico Murgia (Seulo).

Il testo

Per i quaranta del documento intitolato “La nostra autonomia speciale è sotto attacco”, è di «una pericolosità e gravità inaudita il contenuto dell’impugnativa del Governo». Il motivo è ugualmente spiegato nelle prime righe: «Se la Corte costituzionale dovesse accoglierla, metterebbe la pietra tombale su quello che rimane della nostra Autonomia speciale. Il tentativo è quello di cancellare, una volta per tutte, le nostre prerogative statutarie in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale». Segue la difesa della moratoria, «tesa a scongiurare, per un periodo limitato, l’irreversibilità dell’impatto derivante dalla realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili». Quindi la sottolineatura sull’azione del Governo che «è ricorso a uno strumento inusuale e straordinario come la sospensione cautelare d’urgenza della legge. Una procedura del tutto eccezionale – è scritto -, visto che solo una volta nella storia repubblicana un Governo» l’ha usata, nella fattispecie «per bloccare una normativa della Valle D’Aosta in materia di gestione e contenimento della pandemia da Covid».

Duro attacco

Non si lesinano siluri alla volta di Roma, nelle due pagine di documento. «Ci troviamo di fronte – recita un altro passaggio – alla riproposizione di un’idea coloniale del rapporto Stato-Regione, incentrata su una inaccettabile gerarchia dei poteri». Quindi il paragone tra l’impugnativa del Governo contro la moratoria e la legge nazionale sull’Autonomia differenziata, una battaglia della Giunta Todde, ma stavolta inversa, dal momento che è stato l’Esecutivo di Alessandra Todde a portare il Governo davanti alla Consulta. Il ddl Calderoli convertito in legge viene bollato come una norma che «sancirà la secessione delle regioni ricche a scapito di quelle più povere. A essere scardinato è il principio costituzionale della perequazione e della redistribuzione delle risorse». Infine viene tirato in ballo il decreto legge 8/2024, «sulla gestione delle materie prime critiche di interesse strategico, un provvedimento lesivo delle nostre competenze statutarie esclusive in materia di sfruttamento di cave e di miniere, un’altra riproposizione plateale dell’idea coloniale». La conclusione è un appello: «È arrivato il momento di avviare una nuova fase costituente della nostra Autonomia speciale, in difesa della nostra identità di popolo. Bisogna procedere senza indugi alla riscrittura dello Statuto e rinegoziare il patto costituzionale che lega la Sardegna allo Stato italiano».

