Nuda Sardegna. L’Isola è il posto perfetto per le vacanze naturiste, giusto pochi giorni fa la conferma d’amore di una coppia nuda in spiaggia, e molti Comuni lo avevano capito da prima che fosse di moda, riservando al nudismo diverse spiagge. La prima Sassari con Porto Ferro, poi Arbus a Piscinas, a seguire San Vero Milis, Alghero, Bari Sardo e Muravera. In arrivo, Quartu e Siniscola.

