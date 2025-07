«La Sardegna è la terra dei purosangue» 

«Il comparto dei purosangue inglese può primeggiare in Italia perché il livello in Sardegna è cresciuto». Non è solo un augurio ma una convinzione e un obiettivo da perseguire, come evidenzia Pasquale Manca, eletto presidente della neonata Ugs, Unione Galoppo Sardegna, che raduna proprietari e allevatori in un’associazione autonoma e indipendente che vuole promuovere e valorizzare il mondo dell’ippica sarda legata al purosangue inglese.

Il patron della Scuderia di San Giuliano è tra i 15 fondatori dell’Ugs provenienti da Alghero, Ardara, Bono, Buddusò, Olbia, Ollolai, Oristano, Orune, Ottana e Siniscola. Una rappresentanza destinata ad aumentare in un settore che, come evidenzia il massimo dirigente, «ha un grande indotto perché coinvolge non solo proprietari, allevatori e allenatori ma anche artieri, maniscalchi, veterinari, fornitori di mangimi, sellerie, trasporti. Bisogna valorizzare tutta la filiera e soprattutto quei mestieri, come il maniscalco, che sono diventati rari».

Temi e problemi

Le tematiche sono tante. A cominciare dai trasporti in nave: «I purosangue inglesi nell’Isola sono circa 300 e di questi 40-50 gareggiano anche fuori Sardegna, negli ippodromi di Pisa, Livorno, Roma e Milano». C’è poi il discorso legato agli impianti: «Su tre solo quello di Chilivani è attualmente attivo e si è dotato di una illuminazione per le corse in notturna. Sassari ha interrotto, ci auguriamo momentaneamente, mentre Villacidro ha cessato l’attività e il rischio è che il montepremi vada fuori dall’Isola».

L’Ugs vuole collaborare con le società di corse per pianificare competizioni di alto livello capaci di attirare le migliori scuderie italiane e internazionali negli ippodromi della Sardegna, contribuendo così a innalzare progressivamente la qualità delle gare e, di riflesso, il prestigio degli allevamenti e delle scuderie locali. L’associazione punta a essere un interlocutore accreditato e autorevole del ministero dell’Agricoltura, che ha la delega per il comparto ippico, in modo da promuovere con efficacia la cultura dell’ippica attraverso eventi dedicati in tutto il territorio sardo.

C’è poi la ripresa di un vecchio desiderio: una scuola fantini in Sardegna. «Abbiamo i migliori al mondo. Gareggiano in Inghilterra, Francia, Germania, Usa, Giappone e persino Emirati Arabi ma non c’è una scuola e i nostri talenti devono andare a Pisa o addirittura all’estero».

