La Sardegna (e il periodo africano) nelle tele di Giuseppe Biasi: il ritorno a casa di un artista tra i più importanti del Novecento 

La Sardegna e il periodo africano nelle tele di Giuseppe Biasi. È solo la prima parte dell'imponente collezione della regione Sardegna con oltre 200 pezzi, ma è già un evento, perché è il ritorno a casa dell'artista che è stato tra i più importanti della pittura italiana del Novecento.

Domani sera alle 18.30 l’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti nella Pinacoteca Nazionale di Sassari in occasione dell'inaugurazione della mostra dal titolo “Giuseppe Biasi. La collezione regionale”.

Primo atto della convenzione stipulata dalla Regione con la Direzione Generale Musei Sardegna, che mira ad esporre tutte le opere dell’artista sardo.

Un'operazione resa possibile anche grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura e della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, la formula è quella del comodato d'uso gratuito. La durata sarà decisa in base ai lavori per la riapertura del museo dell'ex Carmelo a Sassari, individuato anni fa come sede principale delle opere dell'artista sassarese in quello che diventerà il Museo regionale del Novecento e del Contemporaneo.

Biasi ha saputo raccontare l'isola, le sue tradizioni, le feste e i suoi abitanti come nessun altro, e questo primo percorso espositivo propone alcuni capolavori a tema identitario eseguiti nei primi anni.

La mostra dedica poi una sala alle magnifiche tele relative al periodo africano (1924/27).

L’arrivo delle opere nelle sale della Pinacoteca sassarese risponde alla necessità di rendere fruibile un patrimonio di grande importanza per la storia dell’arte isolana, con il duplice obiettivo di tutelare i beni che cominciavano a mostrare segni di degrado.

