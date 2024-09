«La Sardegna è il mio luogo del cuore» 

Ritmi in levare, ma anche qualche ballad: è una scaletta tiratissima quella che porterà Nina Zilli, questa sera, dal vivo in piazza a Uta, in occasione dei festeggiamenti per Santa Maria. Anticipato dallo spettacolo pirotecnico, il concerto vedrà la cantautrice piacentina, classe 1980, sul palco insieme alla sua band, ripercorrere i più grandi successi di una carriera, che dura ormai da 15 anni, tra musica, radio, tv, cinema e libri. Dagli esordi con “50mila”, all’ultimo singolo “Innamorata (F U!)” – realizzato insieme al compagno Danti, con cui, l’anno scorso, ha avuto la piccola Anna Blue – attraverso brani più intimisti come “Per Sempre” e “L’Uomo che amava le donne”, il live si annuncia scoppiettante, sull’onda di quello stile anni ’50 che è marchio di fabbrica dell’artista, pronta, dopo la chiusura del tour estivo, ad una nuova sfida, in pista, dal 28 ottobre, su Rai 1, tra i concorrenti di “Ballando con le Stelle”. «Con la Sardegna ho un rapporto che dura da una vita, credo di conoscere ogni spiaggia e di essere abbastanza sarda dentro», racconta. «L’ho girata tutta con la mia Vespa, dormendo selvatica e ho tanti bellissimi ricordi».

Il posto del cuore?

«Capo Comino, che è uno dei posti ancora rimasti intatti, perché protetto, con un turismo ecosostenibile. Negli anni ’90, poi, quando il turismo lì era inesistente, quel paradiso ci sembrava tutto nostro e di certo è tra i miei ricordi più belli dell’adolescenza».

Poi ha fatto tanti concerti nell’Isola.

«Tutti bellissimi, sin dagli albori coi Chiara & Gliscuri! Poi è arrivato il reggae, quindi il Poetto di Cagliari, quello degli anni mitici, che è sempre nel mio cuore».

A Uta che concerto farà?

«Molto intenso. Passerò in rassegna tutte le mie canzoni più famose, ma non mancheranno gli omaggi musicali ai miei amori più grandi, da Etta James a Lauryn Hill, da Nina Simone ad Adriano Celentano. Ci sarà un bel blocco di musica in levare, che è parte della mia essenza e, poi, un momento centrale in cui tiro un po’ il fiato con qualche ballata».

Il brano che è più orgogliosa di avere scritto?

«Ce ne sono tanti, perché tutti i miei successi più grandi li ho scritti io, la gente non ci crede! Di sicuro “50mila” rimarrà per sempre nella mia anima, perché rappresenta l’inizio di tutto, mentre “L’uomo che amava le donne” rappresenta il calcio in faccia, che era il momento di dare, perché mi aspettavano al varco a Sanremo Giovani. Quella canzone e “Per sempre” sono tornate virali, durante questo Sanremo, grazie a un ragazzo e a una ragazza della Generazione Z e la cosa mi ha lasciata estasiata. Ripescare nel passato è importantissimo come modo di essere, perché la storia è la memoria. E poi, la penso come Vico, la storia è fatta di cicli che si ripetono, quindi se adesso sento di vivere in un Medioevo digitale, nelle generazioni future vedo il Risorgimento».

Infatti, da anni è ambasciatrice dell’associazione no profit Terre des Hommes, nata per proteggere i bambini di tutto il mondo.

«Nel mio piccolo faccio sempre quello che posso fare con la mia voce amplificata. Non appartengo ad alcuna fazione, ma credo che non sia possibile vedere certe cose e tollerarle a livello umano. Come diceva Gino Strada: le guerre dovrebbero essere illegali. È una frase che sembra una follia, invece, la storia è fatta di questi uomini, che l’hanno ribaltata e in questo momento storico c’è bisogno di uomini e donne, che attuino anche solo questo tipo di rivoluzione mentale».

La maternità ha cambiato il modo in cui vede la vita?

«Sì e no. Non mi sento un’altra persona, però diventi un Super Saiyan e io ero già Ninja Zilli… Bisogna imparare a superarsi».

Progetti?

«“Ballando con le stelle”, ma non posso anticipare nulla. E, tra poco, uscirò con un nuovo disco, che per ora chiamo “Disco 5”, un numero molto mistico. Sento che si sta chiudendo un cerchio e se ne sta aprendo un altro e sono galvanizzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA