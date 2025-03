«La Sardegna dimentica gli eroi del Covid»: in piazza l’ira degli Oss 

Alla fine hanno montato le tende sotto il palazzo del Consiglio regionale. I ventisei operatori sociosanitari operativi nella Asl di Cagliari durante la pandemia sono ritornati in piazza per rivendicare un impiego stabile. Il presidio organizzato da Gianfranco Angioni dell’Usb resterà permanente sino a quando - ha precisato il sindacalista - i lavoratori non otterranno risposte.

La graduatoria

I ventisei sono inseriti in una graduatoria di stabilizzazione prioritaria - ha ricordato Angioni - significa che hanno maturato i requisiti nel periodo Covid. Ma non vengono assunti a tempo indeterminato nonostante una graduatoria con 137 idonei dalla quale sono rimasti esclusi i 26. Sinora, ha continuato, «da parte delle istituzioni abbiamo ricevuto solo promesse». E ieri, come annunciato, sono state piazzate le tende perché «la situazione è ormai arrivata al limite». Una situazione «vergognosa», dunque, «parliamo di professionisti che non sono più disposti a tollerare questo disprezzo nei loro confronti e delle loro famiglie. Chiediamo che questo patrimonio professionale venga immediatamente salvaguardato».

L’emergenza

La condizione dei ventisei operatori, ha ribadito il sindacalista, rappresenta «un significativo fallimento gestionale della direzione generale dell’azienda sanitaria di Cagliari che non valorizza il lavoro svolto di chi ha affrontato in questi anni un’emergenza sanitaria senza precedenti come la pandemia da Covid 19: è fondamentale evidenziare come ai lavoratori sia stato negato un diritto essenziale, diventando figure invisibili all'interno del contesto lavorativo, e vivendo una condizione drammatica che impatta profondamente le loro vite e quelle delle loro famiglie».

Asl responsabile

Negli ultimi mesi l’Usb ha partecipato a diversi incontri con i rappresentanti dell’assessorato alla Sanità, con le commissioni Lavoro e Salute del Consiglio regionale. Tutti hanno prestato massima attenzione alla problematica, tuttavia, ha sottolineato Ignazio Angioni, «la responsabilità delle procedure di stabilizzazione ricade esclusivamente sull'operato della direzione generale dell’azienda sanitaria di Cagliari».

Ora, conclude l’Usb, «non possiamo certo permettere che i sacrifici di questi operatori vengano dimenticati o disconosciuti. Il diritto al lavoro dipende principalmente dal riconoscimento e dalla valorizzazione dei suoi operatori. Come sindacato, ci uniremo a questi professionisti nel non demordere e metteremo in atto qualsiasi iniziativa, fino a quando il diritto al lavoro e la dignità non saranno garantiti». (ro. mu.)

