La Sardegna di Federica 

Olbia. Dopo essere stato atteso per mesi con grandissime aspettative, e poi vissuto con un entusiasmo e una passione travolgenti tali da reggere i ritmi forsennati di quelle lunghe e roventi giornate dall’imprevedibile epilogo, il 22º Rally Italia Sardegna è finito nel libro dei ricordi. Tra pubblico record, equipaggi e team in lotta contro il tempo e gli imprevisti, macchina organizzativa imponente e oliata e musica dei The Kolors, sono finiti a referto risultati significativi. Dallo storico trionfo italiano di Daprà e Fontana nel Wrc2 e Wrc3, al “Mundialeddu” di Dettori-Pisano, unici sardi al traguardo nel Ris dell’esordio mondiale e casalingo di Valentino Ledda. E, dulcis in fundo, il record di successi, 5, di Ogier nel round sardo-italiano del Mondiale Wrc. Un’attitudine ai record condivisa con la madrina del Rally Italia Sardegna 2025, Federica Pellegrini.

Shakedown

La più grande nuotatrice italiana di sempre - oro olimpico, 7 mondiali, 14 europei e 130 titoli italiani per citarne alcuni - a Olbia è passata dall’acqua alla terra, dalla cuffia al casco. E giovedì ha percorso lo shakedown sulla Hyundai i20 Rally1 guidata da Fourmaux. «Il bilancio di questo bellissimo weekend è davvero positivo. Mi piacciono i motori, mi era capitato di seguire, in altra veste, degli eventi in pista, ma è la prima volta nei rally, che avevo visto solo in tv. Sono contenta perché è un bellissimo ambiente, il rally è qualcosa di diverso, poi nei salti mi sono divertita tantissimo».

Eccellenze diverse

Una ex nuotatrice abituata a palcoscenici olimpici e iridati, che stavolta ha sperimentato il mondiale Wrc. «Ho percepito subito il livello altissimo e mi piace perché il fil rouge è sempre lo stesso: preparazione, cura dei dettagli, duro lavoro e tantissimi sacrifici, una conditio sine qua non . È interessante che ci siano punti in comune nelle varie preparazioni, ma anche training mirati, come quelli che fanno gli equipaggi per tollerare le elevate temperature nell’abitacolo, ciò che io ho sofferto di più». Ma a contare è lo sport in genere. «Vorrei incoraggiare i giovanissimi a innamorarsi di uno sport, non per forza per diventare campioni, ma per praticarlo, stare meglio col proprio corpo e il proprio essere. È una grandissima scuola di vita, rende persone migliori e bisogna iniziarlo spinti da un amore che va oltre il diventare campioni. Della mia carriera, mi mancano solo le gare e quindi imparo qualcosa di nuovo, come al Rally Italia Sardegna o a Ballando con le stelle, per riavere quell’adrenalina».

Non solo Matilde

Intanto ha una figlia di un anno e mezzo e cura altri progetti. «Ci stiamo godendo Matilde e per il momento non pensiamo ad allargare la famiglia. I miei genitori ci aiutano con la bimba, i nonni sono fondamentali per persone che lavorano. Io e mio marito da tre anni puntiamo sulla mia Academy di nuoto, a settembre a Livigno partiranno i nuovi corsi». Il legame con la Sardegna è saldo e la visita puntualmente: «La conosco da Nord a Sud, vengo da dieci anni ma faccio poca vita mondana. Ospitare eventi sportivi di livello sul nostro territorio è importantissimo e, per tornare al tema del Rally Italia Sardegna, spero che continui per altri mille anni: ho parlato con tantissime persone, anche coi piloti, ed è molto amato».

