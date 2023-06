«La Sardegna deve rafforzare la sua specialità» 

La Sardegna deve trovare una strada per rafforzare l’Autonomia speciale ma rischia di essere travolta dalla legge sulle Autonomie differenziate. È il concetto ribadito a più riprese ieri al convegno “Autonomia differenziata nel regime di specialità della Sardegna” organizzato dall’Associazione degli ex consiglieri regionali. Al netto delle posizioni differenti, tutti i relatori hanno convenuto sulla necessità di recuperare le ragioni della specialità, accompagnandole con una visione di Sardegna forte, dove siano previsti interventi per superare i gap infrastrutturali ed economici. Ha aperto i lavori il presidente dell’associazione Eliseo Secci che ha introdotto le relazioni di Carla Bassu, docente di diritto pubblico comparato dell’Università di Sassari, e Giuseppe Pisauro, docente di Scienza delle Finanze della Sapienza di Roma.

Le relazioni

Pisauro ha sostenuto che dalla riforma potranno derivare una serie di squilibri: «L’impatto riguarda soprattutto il finanziamento che prevede anche per le Regioni a Statuto ordinario compartecipazioni ad aliquota fissa, come oggi succede per le Regioni a Statuto speciale. Da questo punto di vista, quindi, l’impatto è sulle altre regioni a statuto ordinario che non hanno questa modalità di finanziamento, ma aliquote di compartecipazione che variano a seconda dei fabbisogni di spesa». Secondo Bassu, «è necessaria una particolare cautela sull’attribuzione delle competenze in modo da conservare l’equilibrio costituzionale che garantisce anche l’eguaglianza dei cittadini sul territorio nazionale». Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, ha dichiarato che «questo è un ddl frutto di un’elaborazione che trova le sue radici nel governo Gentiloni. Che oggi alcune forze politiche ci ripensino è legittimo, ma assumere posizioni critiche e di chiusura mi pare anacronistico». Per Antonio Moro, assessore ai Trasporti, «la riforma rappresenta un’opportunità straordinaria per la Sardegna per rilanciare davvero le prerogative autonomistiche della nostra regione. Più che dell’Autonomia differenziata c’è da preoccuparsi dei rigurgiti del centralismo generalizzato». Tra i relatori anche la consigliera di FI Alessandra Zedda e l’ex eurodeputato Renato Soru. (ro. mu.)

