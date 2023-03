La Sardegna, culla dell’astronomia 

La possibilità di installare a Lula l’Einstein Telescope è una magnifica opportunità. Accanto alle condizioni ambientali ottimali di cui si parla, è indispensabile evidenziare un aspetto per così dire simbolico, sfuggito ai più, per il quale il rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione troverebbe la sua collocazione ideale nell’Isola. La Sardegna, infatti, accanto all’Egitto e alla Mesopotamia, costituisce una delle culle dell’astronomia fin dalla preistoria. In Sardegna si praticava l’osservazione astronomica da diversi millenni prima di Cristo, con funzioni magico-rituali-simboliche.

