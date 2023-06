La Sardegna corre a Siena 

Cavalli sardi pronti ai canapi e fantini in sella. Lo spettacolo del Palio in vista del 2 luglio, carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, è iniziato con l’assegnazione dei cavalli alle contrade e la chiamata dei fantini. Ancora una volta il favorito al momento è Giovanni Atzeni “Tittia” di Nurri, il re di Piazza del Campo con nove vittorie (al momento solo Luigi Bruschelli ne ha collezionato più di lui, 13, ma da alcuni anni non si vede sul tufo). Atzeni ha indossato il giubbetto della Selva che si è vista assegnare dalla sorte Violenta da Clodia, uno dei due cavalli non nati in Sardegna, nel lotto dei dieci: proviene infatti dall’allevamento laziale di cui porta il nome e si è aggiudicata l’ultimo Palio corso, quello del 17 agosto dello scorso anno, sempre con il fantino di Nurri in groppa e i colori del Leocorno. Ecco perché è l’accoppiata vincente.

L’altro favorito

A esultare in piazza al momento dell’assegnazione degli anglo-arabi sono stati anche i contradaioli della Torre che hanno avuto in sorte Zio Frac, pure lui vittorioso in Piazza del Campo esattamente un anno fa, il 2 luglio 2022. Facile indovinare chi montava allora Zio Frac: sempre Giovanni Atzeni. Zio Frac è di proprietà di Enrico Bruschelli “Bellocchio”, uno dei pochi fantini non provenienti dalla Sardegna ma senese doc e figlio di “Trecciolino”, ossia Luigi Bruschelli l’unico appunto con 13 vittorie a insidiare negli ultimi due secoli il record dei 14 Palii vinti di Andrea Degortes “Aceto”. Zio Frac è un anglo-arabo-sardo di otto anni proveniente dall’allevamento di Costantino Calaresu di Pozzomaggiore. A montarlo per la Torre sarà Giuseppe Zedde detto “Gingillo”, originario di Noragugume e vincitore tre volte in Piazza del Campo.

Gli altri

Ci sono poi cinque cavalli che hanno già calcato il tufo di Piazza del Campo: Una per tutti (3 Palii), Reo Confesso (2), Viso d’angelo (2), Ungaros e Astoriux con uno. La prima, di proprietà di Ginevra Milani, non è nata in Sardegna ma la sua ascendenza è tutta sarda e risale sempre all’allevamento Calaresu di Pozzomaggiore. Una per tutti avrà i colori della Tartuca e sarà montata da Sebastiano Murtas “Grandine” di Ghilarza. Ai contradaioli rivali della Chiocciola, invece, è toccato Anda e Bola, esordiente in piazza, montato da Jonatan Bartoletti detto “Scompiglio”. Proviene dall’allevamento di Perfugas di Vinicio Mundula, scomparso di recente.

Reo Confesso, allevato da Alessandro Saiu, sarà invece montato da Federico Arri “Ares”, fantino senese che avrà i colori dell’Istrice. Viso d’Angelo, già due volte in piazza, anche lui proveniente da Pozzomaggiore e ora di proprietà di Mark Harris Getty, correrà per l’Onda con Carlo Sanna “Brigante” di Sindia. Infine, Ungaros, cresciuto nell’allevamento di Giuseppino Marras sarà montato dal figlio d’arte Andrea Coghe, detto Tempesta, per la contrada del Drago, mentre Astoriux, allevato da Martina Sanna, difenderà i colori del Nicchio con Elias Mannucci “Turbine”.

Gli esordienti

Insieme alla già citata Anda e Bola, gli altri due esordienti sul tufo di Piazza del Campo sono Abbasantesa, allevata da Nicola Dessì, ora di proprietà di Mark Harris Getty (avrà i colori della Giraffa con Federico Guglielmi detto “Tamurè”), e Veranu, per l’Aquila, allevato da Gianluca Gregu, di proprietà di Alessandro Chiti e montato da Stefano Piras “Scangeo” di Elini.

Due gli esclusi eccellenti: Tale e Quale e Remorex.

RIPRODUZIONE RISERVATA