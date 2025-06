«La Sardegna continua a migliorare» 

La lunghissima stagione calcistica dei dilettanti è terminata dopo nove mesi di partite ma già si pensa alla prossima. «Non c’è sosta». Gianni Cadoni, presidente del Comitato sardo della Figc (e vice presidente della Lega nazionale dilettanti), è in sella da nove anni e lo resterà sino al 2028, anno di scadenza del terzo mandato cominciato lo scorso settembre: periodo più che sufficiente a stilare un bilancio sullo stato del pallone in Sardegna, definito «positivo» e addirittura «in miglioramento».

L’obiettivo è andare sempre più verso un livellamento in alto dei tornei, lavorare su un numero stabile di gironi e di club per girone, puntare a ridurre i fenomeni di violenza in campo e sugli spalti. «Anche se l’Isola è un’oasi felice» sottolinea Cadoni.

Lo ha detto anche negli anni passati, presidente. Tuttavia gli episodi, anche nei confronti degli arbitri, non mancano.

«Devo fare una supplica, anche per la mia qualità di rappresentante della Lnd sull’osservatorio degli arbitri. Si assiste a troppa maleducazione. Non da parte dei dirigenti, che sono il cuore pulsante dell’attività: è grazie a loro che il calcio esiste. Ma spesso gli spettatori si lasciano andare a commenti non logici contro i direttori di gara, senza i quali non si può giocare. Devo fare i complimenti a Roberto Branciforte, il presidente del Comitato regionale degli arbitri, per il pazzesco lavoro fatto in questi anni. Abbiamo una nuova generazione di fischietti, assolutamente validi. Crescono e sono garanti del gioco. E siamo primi in Italia come numeri di arbitri donne, il 17 per cento del totale».

Che stagione calcistica è stata dal suo punto di vista?

«Positiva. La qualità dei tornei è stata alta, si è lottato in vetta e nelle retrovie. La soddisfazione più grande è stata vedere 1.200 spettatori a Sassari per un match di Terza categoria. Numeri che danno la misura del lavoro svolto. L’Eccellenza è più facile per il pubblico, il termometro vero è dato da Prima, Seconda e Terza. Ricordano il calcio di un tempo».

Ecco, che giudizio dà dell’ultima Eccellenza?

«Alcuni anni fa arrivò al terzo posto a livello nazionale per competitività e organizzazione. Sono convinto che le 16 formazioni che ne fanno parte siano quelle che meritano di esserci. Sono realtà che hanno fatto tanto per il calcio sardo, ci sono quasi tutte le piazze nobili. È un campionato che non ha dato problemi per comportamenti sconvenienti e dal punto di vista tecnico. Come dimostra il Monastir, per il quale sono felicissimo. E sono convinto che in Serie D avrebbero fatto bellissima figura anche le altre squadre arrivate ai playoff, Tempio e Ossese».

Come sarà il prossimo massimo torneo regionale?

«Con 16 squadre aumenta la qualità, quindi si resterà con questi numeri al netto delle iscrizioni che si spera vadano tutte a buon fine. Poi seguiremo la linea verde, perché col reinserimento della regola sui fuori quota, due per formazione, ci sarà qualche giovane in più. Siamo fiduciosi che ci sarà un’ulteriore crescita».

La Promozione resterà com’è? Due gironi da 18 club?

«Dall’ultima stagione ereditiamo 33 squadre. Bisogna attendere le iscrizioni. Se anche in seguito i numeri non cambieranno, ai primi di luglio il Consiglio direttivo valuterà cosa fare: se andare avanti così o andare in pari. L’intenzione futura è comporre gironi da 16 squadre per evitare i turni infrasettimanali, giocare il torneo in otto mesi e magari fare qualche sosta a Capodanno e Pasqua. C’è sempre la possibilità, ipotetica, di avere fusioni societarie, chissà. Dopo le iscrizioni si faranno le dovute riflessioni su calendari, date e gironi».

La Prima e Seconda?

«Oggi in Prima ci sono 64 squadre, il numero perfetto per comporre quattro gironi. Ma se si dovesse ripescare qualcuno in Promozione si creerebbe un buco da coprire. È un gioco di incastri e noi speriamo in fondo di avere problemi: nel senso che se si iscrivessero tutte le 481 società isolane, un numero incredibile per l’Isola che comprende anche le giovanili, potremmo orientarci meglio. Abbiamo quindici nuove affiliate che bussano alla porta, cresciamo di anno in anno. Solo la scorsa stagione sono entrati 34 nuovi club. La Sardegna è una delle regioni che cresce».

Infine, la Terza.

«È confermata sicuramente. Continuiamo a introdurci nei territori, stiamo parlando con realtà prive di squadre. Avere un riferimento sportivo in luoghi che non ne hanno è anche un obiettivo sociale non da poco. Ne siamo convintissimi. Alcune già hanno risposto, altre stanno riflettendo. Vogliamo convincere tanti Comuni a riempire i campi, diversi dei quali sono pronti a essere usati ma non hanno atleti».

Proprio gli impianti sportivi sono una nota dolente: pochi e in grande parte inadeguati.

«I numeri sono bassi rispetto alle esigenze. Ma le strutture esistenti migliorano. Tanti campi cominciano ad avere il fondo in sintetico, altri lo stanno ammodernando. L’Isola come qualità non è messa male, lo è come quantità. Alcune società non sanno dove farli perché privi di spazi. Serve un’accelerazione attraverso i contributi regionali, l’amministrazione deve aiutare e garantire che si giochi in sicurezza. Serve dare una risposta a un obiettivo che non è solo sportivo. Il calcio dilettantistico è fondamentale».

