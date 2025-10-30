«La Sardegna conquisterà il mondo» 

Arriva a Cagliari con la sua voce più autentica, quella che sa raccontare, emozionare e far riflettere. Domani, alle 21, Eugenio Finardi sarà protagonista al Teatro Massimo con “Voce Umana – Uno spettacolo intimo tra musica e parole”, un concerto-racconto che intreccia monologhi, canzoni e ricordi in un viaggio dentro l’anima della musica. Sul palco insieme a lui il chitarrista Giovanni “Giuvazza” Maggiore, per uno spettacolo che mescola suono, teatro e poesia. Tra le voci degli amici che hanno segnato la sua vita — da Demetrio Stratos a Battiato, da Alice a De André — e nuove pagine di musica inedita, Finardi torna a condividere la sua arte più sincera. Un ritorno in Sardegna che per lui ha sempre il sapore di casa, tra affetti, ricordi e incontri che attraversano cinquant’anni di musica.

La sua Sardegna

«La Sardegna è in assoluto la regione in cui ho lavorato di più nella mia carriera», racconta Eugenio Finardi con affetto e familiarità. «Spesso faccio gara con i sardi su chi ha visitato più posti nell’Isola, di solito vinco io. Il mio asso? Fluminimaggiore, in pochi ci sono stati». Il cantautore milanese parla dell’Isola come di una seconda casa, tra tournée infinite, amicizie artistiche e legami che si rinnovano nel tempo: «Ho lavorato anche con gli Istentales, e sabato tornerò a Cagliari vestito in velluto per il mio spettacolo. Ho perfino la berrita e la pattada, ma quella non me la fanno portare in aereo» scherza. Domenica, annuncia, sarà invece a Desulo per “La montagna produce”: «È la regione italiana con più cultura musicale. Ci sono buoni segni che sarà la Sardegna a conquistare il mondo e non viceversa».

Lo show

Finardi torna a Cagliari con “Voce Umana – Uno spettacolo intimo tra musica e parole”, un titolo che già di per sé è una dichiarazione d’intenti. «Richiama “La voce umana” di Cocteau, che in realtà parlava di parole. Io invece racconto della potenza, della sottigliezza e della forza del suono della voce». È un viaggio nel suono come espressione dell’anima, dove ogni brano si intreccia a un racconto, un ricordo, una presenza. «Ci sono molte canzoni contestualizzate nel raccontare anche i miei amici. Ho avuto il privilegio di crescere con Demetrio Stratos, Ivan Graziani, Franco Battiato, Fabrizio De André». Non solo questi grandi nomi, ma anche una voce di casa nostra: quella di Andrea Parodi, che Finardi definisce senza esitazione «la più bella voce italiana mai esistita».

La voce

Nel suo spettacolo, la voce diventa protagonista assoluta: quella che consola, che turba, che lenisce. Ma c’è una voce, tra tutte, che per Finardi ha cambiato la rotta: «Mia madre. Sono nato in una cantante lirica, e credo che nello sviluppo dei sensi io abbia provato tanto ancora in utero. Nei primi mesi di vita, quelli in cui arriva la voce umana, la prima cosa che sentiamo è proprio quella della madre». Un’eredità profonda, che nel tempo si è trasformata in linguaggio e poesia, in riflessioni intime su temi universali come la spiritualità, il caso, il senso della vita e l’amore. «La voce dell’amore — dice — è la voce che si usa con i figli, è il sussurro, la parola dolce detta nell’orecchio, la voce infantile senza costruzione, non pensata ma sentita». Sabato al Teatro Massimo, Finardi regalerà al pubblico un momento speciale: canterà “Amore diverso”, un brano in limba a lui molto caro. «È dedicata alla mia prima figlia, da anni la canto in sardo quando vengo sull’isola. È una canzone molto importante per me». La traduzione porta la firma di Carla Denule, cantante di Oschiri, che ne ha preservato l’anima più intima e affettuosa.

