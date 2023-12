La Sardegna capofila di alcuni progetti Ue  

Dubai. In occasione della Cop28 a Dubai, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il fondatore di Breakthrough Energy, Bill Gates, e il presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Werner Hoyer, hanno annunciato i primi due progetti europei sostenuti dal partenariato Ue-Catalyst: FlagshipOne (in Svezia e di proprietà della società danese Ørsted) e Ottana CO2 Battery di Energy Dome (in Sardegna). «Una volta completati, questi due progetti cambieranno le carte in tavola nel settore delle tecnologie pulite e aiuteranno l’Ue a raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2030», spiegano dalla Commissione Ue. Il partenariato Ue-Catalyst mette a disposizione 240 milioni di euro in una combinazione di sovvenzioni e investimenti.

E a Dubai la Sardegna è presente anche con il programma interregionale europeo Next Med, di cui la Regione è capofila. Previsto il coinvolgimento del programma Interreg Next Med, con un budget di 253 milioni di euro, in diversi eventi organizzati nei padiglioni dell’Ue, della Lega Araba, e dei governi egiziani, francesi, italiani e tunisini. «La partecipazione di Next Med alla Cop28 - afferma il governatore Christian Solinas - evidenzia l’importanza di un approccio collaborativo e integrato per affrontare le sfide ambientali globali, sottolineando il ruolo del programma nel promuovere soluzioni innovative».

