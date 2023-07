«La Sardegna cambi i rapporti col Governo» 

«La Giunta regionale deve impegnarsi per cambiare i rapporti con il Governo nazionale». Lo chiede il Partito socialista italiano, attraverso l’ex consigliere regionale Mondino Ibba: «Dobbiamo riaprire un confronto per un nuovo e moderno Statuto di autonomia, per riscrivere le nostre competenze esclusive e quelle concorrenti, in cui sia previsto anche lo spazio per un’autonoma e diretta titolarità nei rapporti con l’Unione europea per tutto ciò che attiene ad ogni aspetto tipico e specifico della nostra identità storica, socioeconomica e culturale, attuale e futura».

Secondo Ibba, non è possibile andare avanti con uno Statuto del 1948. «Dobbiamo vederci come la piattaforma strategica che interseca i processi di base dell’economia e della logistica, sia nella gestione delle rotte commerciali sia di quelle dell’energia».

Per questo, dice Ibba, «a febbraio ci candidiamo per portare un popolo verso una nuova dimensione esistenziale e politica che, partendo dai nuraghi e fino all’intelligenza artificiale e al Metaverso, passando per le prossime Regionali il rinnovo dei Consigli comunali di Cagliari e Sassari e le elezioni europee, possiamo, anche a costo di grandi sacrifici, far fare alla nostra piccola grande patria il salto verso il futuro che meritiamo».

