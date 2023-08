La Sardegna brucia Fiamme anche al Poetto 

Gli assassini colpiscono con precisione e la Sardegna vive una domenica tragica sul fronte degli incendi. Le fiamme, partite dalle mani criminali di qualcuno e alimentate dalle fortissime raffiche di maestrale, devastano tutto. Da nord a sud dell’Isola è fumo, cenere, distruzione e disperazione. Una giornata tremenda, una nuova triste pagina di una delle piaghe della nostra terra. E se non ci sono state vittime il merito è stato di chi (Vigili del fuoco, Forestale, Forestas, volontari, barracelli, protezione civile, poliziotti, carabinieri, finanzieri e semplici cittadini) ha affrontato gli oltre 40 incendi di grandi dimensioni scoppiati in ventiquattr’ore difficili da dimenticare. Con l’aiuto di elicotteri e canadair, comunque insufficienti per combattere gli assassini incendiari. E alle porte di Cagliari si sfiora la tragedia: gli incendi, partiti da più punti, aggrediscono via Fiume a Quartu e il parco di Molentargius. Poi i roghi raggiungono il Poetto: i clienti del McDonald’s quartese fuggono e il fuoco arriva nel condominio parking del Margine Rosso, nell’ex campeggio Tamarix. Tutti scappano, provando a salvare mezzi e qualche effetto personale. Esplodono delle bombole e la pineta va in fumo. Ferito un vigile del fuoco.

Quartu sotto assedio

Nel sud dell’Isola la ferita più profonda è proprio quella quartese. Dalle 14 il fuoco aggredisce il parco di Molentargius nel lato di via Fiume. Minaccia alcune case, depositi e cantieri. Le squadre antincendio arrivano rapidamente. Ma è una lotta impari. Il fuoco percorre tutta la strada: da qualche decina di metri dall’incrocio con via San Benedetto per centinaia di metri. «Per fortuna il vento spinge le fiamme verso lo stagno. Altrimenti sarebbe stata una tragedia perché avrebbero raggiunto case, negozi e centri commerciali», racconta uno degli abitanti. I mezzi e gli uomini dei vigili del fuoco, dei volontari di tutte le associazioni quartesi, la protezione civile fanno il possibile. In cenere le canne e la vegetazione tipica del parco di Molentargius. «Guardi lì, nel lato del parco dove stanno facendo i lavori», interviene un altro residente. «Ci sono i punti di attacco per il sistema antincendio: nessuno li sta usando perché non sono stati collaudati o perché non funzionano. Le sembra possibile?». C’è chi difende la propria casa usando un tubo per l’irrigazione, dal tetto dell’abitazione. Altri corrono da una parte all’altra di un terreno: il fuoco rischia di raggiungere dei mezzi parcheggiati in un’area per fortuna ripulita dalle sterpaglie. «Presto chiama i mezzi antincendio prima che le fiamme diventino ingovernabili», urla un giovane all’amico.

La grande fuga

Passano le ore e quando via Fiume è ricoperta dalla cenere, si alza una gigantesca nube sul Poetto, al Margine Rosso. Si sentono in lontananza delle esplosioni. Le sirene dei vigili del fuoco e degli altri mezzi vengono accese: una partenza velocissima per fronteggiare una nuova drammatica emergenza. Perché questa volta il disastro non è solo ambientale. Il fuoco arriva nel lungomare, si avvicina al McDonald’s. E poi salta la strada, le quattro corsie, per entrare nell’ex campeggio Tamarix. La domenica di tanti villeggianti, di chi ha costruito in molti anni un piccolo angolo di relax all’ombra e a due passi dal mare, si trasforma in un incubo. Scappano tutti e anche chi prova a difendere i suoi beni, casette e roulotte, alla fine viene fatto uscire dalle forze dell’ordine. Una, due, tre. Le esplosioni delle bombole non si contano più. «Ho perso tutto», dice in lacrime una signora. Chi riesce porta via qualche effetto personale in buste di plastica e cartoni. Ma non c’è tempo. Il fuoco aggredisce qualsiasi cosa incontri sulla sua strada, nonostante lo sforzo dei vigili del fuoco e dei volontari. La pineta scompare mentre il fumo nero raggiunge la spiaggia e il mare. Uno scenario da incubo. Con i proprietari delle vicine villette del Margine Rosso terrorizzati. C’è chi piange, chi urla e chi prova, da fuori, a spegnere un incendio ingovernabile. Un vigile del fuoco resta ferito a una gamba: viene soccorso dal 118 e portato in ospedale. Soltanto alle 19 la situazione sembra sotto controllo. Ma dell’ex campeggio non rimane quasi nulla. E oggi sarà il giorno della dolorosa conta dei danni. E della ricerca dei colpevoli.

Le richieste

Sull’ennesima drammatica giornata sul fronte degli incendi interviene il presidente della Regione, Christian Solinas, in costante contatto con la sala operativa della Protezione Civile Regionale. «Ho già chiesto alla Protezione Civile Nazionale il potenziamento della flotta aerea antincendio. Inoltrato il preallarme per l’attivazione del meccanismo di Protezione Civile Europea». Il vicepremier e ministro degli affari Esteri, Antonio Tajani, su Twitter scrive: «Il Governo non lascerà soli i territori colpiti dal fuoco. Eventuali responsabili saranno puniti». Duro il commento del deputato sardo della Lega, Dario Giagoni: «Mi auguro che si rifletta attentamente sulla necessità di commisurare le pene nei confronti dei piromani in modo adeguato: chi brucia la nostra terra è un terrorista e come tale va giudicato e trattato».

