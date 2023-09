La Sardegna brinda con 17 Tre Bicchieri 

Buoni, unici e di altissima qualità. A dirlo sono i 17 massimi riconoscimenti che la Guida 2024 del Gambero Rosso ha dato alla Sardegna. I prestigiosi Tre Bicchieri, premio tra i più quotati nel mondo, hanno confermato l’alto livello ormai raggiunto dai vignaioli sardi e rivelano «la salubrità di una regione particolare, variegata e sfaccettata», per dirla con le parole della Guida. Vini nati e affinati a due passi dal mare, etichette «frutto di una viticoltura di montagna, con vigne oltre i 700 metri. Una diversità che si somma anche alle tante varietà tradizionali, Cannonau in primis, uno dei vitigni più affascinanti del Mediterraneo». Non solo Vermentini e Cannonau però ai vertici della classifica, da segnalare il Carignano del Sulcis e il Bovale, ma soprattutto la grande espressione enologica di un vitigno autoctono di incrollabile valore come il Nasco (Bessiu di Audarya).

Vermentino di Gallura

Tra i 6 bianchi campioni, 4 sono Docg Vermentino di Gallura. Grande soddisfazione tra le vigne di Luogosanto dove Siddùra brinda con un Maìa annata 2021 da Tre Bicchieri. «Un prestigioso riconoscimento che abbraccia tutta la cantina e i vini prodotti – sottolinea l’enologo dell’azienda, Dino Dini –. Nel caso del Maìa, la scelta di utilizzare tini troncoconici in rovere, dalla fermentazione all’affinamento, è risultata vincente, ideale per esaltare le caratteristiche di questo vitigno e del suo terroir di appartenenza, che a Siddùra ha trovato il suo habitat naturale».

I premiati

Marchese di Villamarina Riserva 2019, Alghero Cabernet, Tenute Sella & Mosca; Barrosu Franzisca Riserva 2020, Cannonau di Sardegna, Giovanni Montisci; Dule 2020, Cannonau di Sardegna, Giuseppe Gabbas; Le Anfore 2021, Cannonau di Sardegna, Olianas; Perda Rubia 2020, Cannonau di Sardegna, Tenute Perda Rubia; Buio Buio Riserva 2020, Carignano del Sulcis, Cantina Mesa; Ghirada Fittiloghe 2020, VikeVike; Fradiles 2021, Mandrolisai Rosso, Fradiles; Bessiu 2021, Nasco di Cagliari, Audarya; Sobi 2021, Bentu Luna; Stellato Vermentino 2022, Pala; Su’Nico Bovale 2021, Su’Entu; Turriga 2019, Argiolas; Kramori 2022, Vermentino di Gallura Superiore, Saraja; Maìa 2021, Vermentino di Gallura Superiore, Siddùra; Sciala 2022, Vermentino di Gallura Superiore, Surrau; Sienda 2022, Vermentino di Gallura Superiore, Mura.

