«La Sardegna avrà la legge sul fine vita» 

Sibilla Barbieri se n’è andata a 58 anni dopo dieci di lotta contro una malattia incurabile, e ha dovuto espatriare. Voleva morire in pace, per una sua consapevole scelta, ma in Italia non è consentito, perché il Parlamento non ha mai voluto pronunciarsi sul fine vita. Ci stanno pensando le Regioni: la Toscana è stata la prima ad approvare la legge, e la Sardegna potrebbe essere la seconda.

Lo spettacolo

Sibilla ha raccontato alla giornalista Valentina Petrini la sua decisione, insieme hanno scritto il racconto degli ultimi giorni, la sfida alle istituzioni e il viaggio finale verso la Svizzera, dove ha praticato un suicidio medicalmente assistito. Petrini porta avanti la sua “missione” di diffondere il più possibile questa storia, di far conoscere il coraggio di Sibilla e le conseguenze che potrebbe subìre il figlio Vittorio che l’ha aiutata a raggiungere Zurigo e rischia dodici anni di carcere.

Tutto questo è il senso di uno spettacolo di teatro civile, "La valigia della libertà”, dialogo che mette in luce le contraddizioni con cui lo Stato ha impedito a tanti di esercitare il diritto di scelta (Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Dj Fabo e altri), rappresentato ieri nell'Aula dei gruppi alla Camera (introdotto dai vicepresidenti del Senato Mariolina Castellone e della Camera Sergio Costa, con la senatrice M5S Alessandra Maiorino) davanti a un pubblico di rappresentanti progressisti, la segretaria del Pd Elly Schlein, seduta vicino alla presidente della Regione Alessandra Todde e al presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente del M5S Giuseppe Conte, i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Le Regioni

E mentre il Parlamento continua colpevolmente a soprassedere, la Toscana ha tagliato il traguardo di questa battaglia di civiltà e autodeterminazione per prima.

«La nostra legge è stata depositata, e ora deve passare in commissione per essere discussa», sottolinea la governatrice Todde, «saremo probabilmente, tempi permettendo, la seconda regione d’Italia ad approvarla, anche noi faremo una “fuga in avanti”». Aggiunge Todde emozionata: «Mio padre si è ammalato di Sla, nel 2004 ebbe una crisi respiratoria, lui scelse di vivere aiutato dai macchinari. E il punto è questo: la scelta, libera scelta, gesto di civiltà».

Dice Schlein: «Posso garantire tutto l'impegno del Pd, come già fatto in Toscana, per arrivare finalmente a una legge che garantisca la libertà di scelta, che garantisca fino all'ultimo la possibilità di scegliere in maniera dignitosa».

L’iter

In Sardegna la prima proposta è del 2023, poi a novembre 2024 la nuova presentazione in conferenza stampa alla presenza di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, tutti i capigruppo del Campo Largo, e le due presidenti delle commissioni competenti, Carla Fundoni (Sanità) e Camilla Soru (Lavoro).

«Faremo da apripista», si era detto, ma l’iter si è arenato sul nascere. L'associazione Coscioni un mese fa aveva sollecitato: «Siamo consapevoli della situazione politica che sta vivendo la Sardegna, ci auguriamo però che la conseguenza non sia quella di bloccare la legge “Liberi subito”. Chiediamo che sia avviata al più presto la discussione in Consiglio regionale, per offrire a ogni cittadino le stesse garanzie e diritti, affinché il riconoscimento della dignità personale non resti un diritto esistente solo sulla carta, ostaggio di ostacoli burocratici e boicottaggi, ma diventi una realtà per l’intera comunità». (cr. co.)

