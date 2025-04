La Sardegna al Torneo delle Regioni sfiderà soltanto Lazio e Lombardia 

Quattro rappresentative sarde di calcio a 5 sono in Romagna dove da oggi a giovedì sono impegnate nel Torneo delle Regioni. Si tratta delle selezioni Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile che sono state sorteggiate con quelle di Lombardia, Lazio e Basilicata nei rispettivi gironi.

Oggi si va già in campo con la sfida alla Lombardia. Inaugureranno come sempre gli Under 15 (fischio d’inizio alle 9.30); alle 11, toccherà all’Under 17, San Martino in Strada. Nel pomeriggio, a Meldola, gli altri due match: quello tra le rappresentative femminili alle 15 e quello tra le Under 19 alle 17.30, che concluderà la giornata. Domani, come gran parte degli avvenimenti sportivi italiani, anche le partite del Trofeo delle Regioni non si disputeranno per rispettare la giornata dei funerali di papa Francesco e non saranno recuperate. L’avversario sarebbe dovuto essere la Basilicata, invece la Sardegna tornerà in campo domenica contro il Lazio, a Misano. Da martedì gli eventuali quarti di finale.

