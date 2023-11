La Sardegna ai tempi di ET 

È guerra aperta tra Italia e Olanda per quale delle due nazioni ospiterà la stazione di ricerca internazionale Einstein Telescope. Il Governo italiano e gli esperti hanno individuato proprio la Sardegna e in particolare la miniera di Sos Enattos, nel territorio di Lula, quale luogo ideale per ospitare la struttura.

Ma che cos’è l’Einstein Telescope, e perché proprio la nostra isola? ET, come è stato ribattezzato, è un rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione, che si distingue dai precedenti (ad esempio Virgo, a Pisa) per la sua straordinaria sensibilità. Con ET è possibile infatti analizzare l’Universo più profondamente con una precisione dieci volte maggiore rispetto a qualsiasi altro strumento simile, grazie a sofisticate tecnologie di ultima generazione.

Nei giorni scorsi, sul tema, il Cagliari FestivalScienza ha organizzato una tavola rotonda che ha visto riuniti cinque specialisti in campo scientifico e tecnologico. Sono intervenuti Alessandro Cardini, direttore dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Cagliari, Maria Teresa Melis, geologa dell’università degli studi di Cagliari, Pia Astone, fisica dell’INFN di Roma, Domenico D’Urso, in rappresentanza dell’Università di Sassari e Giorgio Querzoli, responsabile del comitato scientifico di Legambiente Sardegna.

ET si può definire come un gigantesco orecchio in ascolto per noi dal cosmo più remoto. Potremo esplorare l’universo, vedremo ogni cosa, viaggeremo nel tempo rilevando frequenze che ancora si espandono da miliardi di anni, ancora prima che nascessero le stelle e vicino ai tempi del Big Bang. La prima rivelazione di un onda gravitazionale proveniente dalla collisione di due buchi neri risale al 2015, ed è arrivata a noi un milione e mezzo di anni dopo lo scontro. Fenomeni di questo tipo, che fino a pochi anni fa la comunità scientifica era in grado di registrare occasionalmente, oggi potranno essere captati molte volte al giorno. Dati che serviranno per dare spiegazioni in più campi scientifici, come l’astronomia, l’astrofisica, la cosmologia e non solo.

L’Italia è in prima linea su questo tipo di ricerche, e fra tutti i territori europei, la Sardegna è il posto perfetto per il rivelatore in quanto offre ciò di cui il macchinario ha bisogno per funzionare: il silenzio.

«Il rumore sismico è minimo – ha detto la geologa Maria Teresa Melis - il più basso registrabile e negli ultimi vent’anni non ci sono stati movimenti rilevanti, rendendo Sos Enattos ideale per la collocazione di Et, essendo una vecchia miniera abbandonata e silenziosa, ricca di gallerie adatte a ospitare laboratori sotterranei. Andiamo sottoterra per guardare lontano nell’universo».

La costruzione dell’ET necessiterà inoltre della realizzazione di una serie di infrastrutture in grado di accogliere scienziati da tutto il mondo, senza però alterare le condizioni, uniche per l’Italia, che hanno convinto il Governo italiano e gli scienziati a scegliere l’Isola. Oltre a giovare alla ricerca scientifica, ET darà certamente impulso a diversi settori produttivi e attiverà una reazio ne a catena per l’economia: trasporti, reti viarie, ricettività, ma anche le scuole dove far studiare i figli della comunità scientifica internazionale che prenderà sede di lavoro in Sardegna. Tutte ricadute utili per l’intera popolazione sarda.

«Potremmo avere tra le mani la macchina da corsa migliore del mondo - afferma il direttore del’INFN di Cagliari Alessandro Cardini - e abbiamo bisogno di mantenere buona la pista». Una volta realizzato sarà operativo a partire dal 2035 e punta ad avere zero emissioni di carbonio e il minimo impatto ambientale. Il processo sarà grande e complesso, servirà un grande sforzo organizzativo e un importante impegno politico. È una sfida tecnologica da fare, affrontare e vincere, e ci si sta già mettendo all’opera. La realizzazione dell’ET in Sardegna sarebbe un opportunità per tutta l’isola ma c’è una condizione: il coinvolgimento della comunità affinché tutti quanti comprendano quale straordinaria possibilità è nelle nostre mani.

