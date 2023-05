La Sardachem torna in vetta 

La pioggia battente non ferma la corsa della Masnata Chimici nel girone A degli Over 55, in un torneo che ha espresso già i suoi verdetti in chiave playoff a una giornata dal termine della stagione regolare. L’ultima giornata del girone B invece ha incoronato leader la Sardachem e deciso l’ultimo posto per gli spareggi. Ai playoff accedono i Resti Umani, che escludono la Domel - E. I. 83.

Masnata Chimici fa 73

La leader del girone A chiude a quota settantatré punti. Nel prossimo turno infatti osserverà il riposo e quella con l’Ellas è stata l’ultima vittoria (la ventitreesima della regular season) in un testacoda terminato 2-0. Dietro rallentano Cooper Band e Real Cagliari, che impattano rispettivamente con gli Ingegneri (1-1) e Tielle/PLS. Il pari costa caro al Real scavalcato al terzo posto dal Club San Paolo, che con il secco 3-0 sul Cral C.t.m. conquista il quinto successo di fila e si mette dietro pure il Birrificio Isola Poggio dei Pini (quinto) che sabato ha riposato. Il SI. TI. Carbonia cala il pokerissimo contro un Aldebaran senza troppi stimoli e aggancia gli Ingegneri, vittoriosi nel recupero giocato mercoledì scorso contro la Tielle/PLS (3-1), che scivola al quartultimo posto. Vincono infatti gli Amatori La Palma nello scontro diretto con i Vigili del Fuoco (3-2) e soprattutto la Car-Refinish (con l’Avis Assemini per 3-1) che sorpassa proprio la squadra dei pompieri, guadagnando il nono posto. Il prossimo turno (l’ultimo) deciderà la classifica definitiva e la relativa griglia dei playoff, in programma a partire dal prossimo 3 giugno.

Primato

La Sardachem, all’ultima giornata, riacciuffa la vetta del girone B. Il successo sulla Campagnola (2-0) consente alla capolista il controsorpasso sul Sestu, che impatta per 1-1 con La Vernice, agganciata a sua volta al terzo posto dagli Amatori Orione Selargius. I selargini opposti alla Cigiesse (ritirata) beneficeranno del 3-0 a tavolino. Vittorie anche per De Amicis (2-1 sul Cagliari 2007/Bar Gaviano) e Di. Fer./Lido Mediterraneo (3-1 sul Fileferru) che chiudono a quota quarantadue, in quinta e sesta posizione, mentre i Resti Umani (alla quinta vittoria consecutiva), grazie al 2-0 sulla Frama/Beko Service conquistano all’ultimo respiro l’ottavo posto che vale l’accesso agli spareggi. Esclusa al fotofinish la Domel – E. I. 83: alla squadra dei militari non è bastata la goleada (6-0) inflitta al Nuraghe e non vanno oltre il nono posto a quota trentotto punti. Il girone B si ferma per una settimana prima dell’inizio dei playoff del 3 giugno, che partiranno con le sfide dei quarti di finale. Gli scontri diretti e eventualmente le reti segnate negli scontri diretti o in totale, determineranno le posizioni di classifica delle squadre che hanno chiuso a pari punti. Intanto sabato prossimo si recupera la gara tra Frama/Beko Service e Fileferru (entrambe escluse dagli spareggi) che potrà servire alla squadra allenata da Enzo Viola per staccare almeno il Nuraghe.