La Sardachem punta al bis «Vogliamo vincere ancora» 

Vittoria e primato. Ignazio Meloni non poteva certo festeggiare meglio il suo sessantatreesimo compleanno. Il 3-1 sulla Myair Svapo ha consegnato alla sua Sardachem la vetta nel girone A Over 55 dell’Msp, seppur condivisa con la Masnata Chimici. «Siamo in linea con gli obiettivi», ammette il difensore cagliaritano, un veterano dei tornei amatoriali.

Prima di vestire i colori della squadra del presidente-allenatore Sandro Sulis, ha indossato altre maglie pesanti sin dal 2000, partendo dalla Maccioni Marmi e passando dai Vigili del Fuoco fino alla Cooper Band. Al quarto anno di militanza nella Sardachem ha conquistato anche il titolo di categoria, che da buon vice-capitano vuole strenuamente difendere in questa stagione nella quale ha realizzato anche un gol. «Vogliamo vincere il campionato. Purtroppo però siamo condizionati dalle tante assenze per via degli infortuni. Siamo sempre un po’ contati. C’è anche un problema di mentalità. Spesso abbiamo perso partite contro squadre sulla carta più deboli e invece abbiamo quasi sempre vinto gli scontri diretti».

Finale da bissare

Eppure la Sardachem è sempre lì, a battagliare per il titolo, anche se con una partita in più rispetto a Masnata e Campagnola. «Ce la giocheremo con loro e poi nei playoff anche con Maccioni Marmi e Moniaflor». A sei turni dalla fine della stagione regolare i cagliaritani guidano la classifica a quota 48 punti, col miglior attacco (49 reti fatte) e la miglior difesa (13 reti subite) in 23 partite. Un ottimo ruolino di marcia per una squadra che non si accontenta e cerca il bis in questa stagione. L’arcigno centrale difensivo, poliziotto, ha giocato a calcio nella Jupiter (dove ha cominciato) e poi nella Juvenilia e punta la finale. Dopo quella vinta nel giugno scorso, vorrebbe sfidare nell’ultimo atto nuovamente la sua ex squadra Maccioni Marmi. «L’anno scorso abbiamo meritato. Loro non c’erano proprio e noi abbiamo disputato una grande partita. Quest’anno mi piacerebbe concedere loro la rivincita», conclude Meloni.

