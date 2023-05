«La Saras inquina e non ci sponsorizza» 

«Ringrazio la Saras, che nonostante l’invio di due e-mail attraverso poste elettronica certificata non ha neppure risposto alla nostra richiesta di un contributo per i festeggiamenti in onore di sant’Efisio, ma continua a deliziarci di veleni nell’aria». Ha sollevato un polverone la battuta del sindaco Beniamino Garau in apertura dell’ultimo Consiglio comunale, all’indirizzo della Saras, che – nonostante la richiesta presentata dal Comune – non ha versato alcun contributo per sponsorizzare il cartellone di appuntamenti organizzato in vista dell’arrivo del Martire Guerriero dei primi maggio.

La polemica

Per il sindaco, dietro la mancata risposta dell’azienda dei Moratti non ci sarebbe comunque alcun motivo politico dietro: «Credo si sia trattato semplicemente di noncuranza, ma per quanto mi riguarda la mancata risposta a due pec equivale a una mancanza di rispetto, non tanto nei miei confronti, ma di quelli dei capoterresi. Diverse aziende hanno voluto contribuire all’organizzazione di questo cartellone di appuntamenti, ci saremmo aspettati dalla Saras lo stesso comportamento: l’indifferenza è stata peggio di un rifiuto. Diverse imprese di Capoterra operano all’interno della zona industriale di Sarroch, e sin dalla costruzione della raffineria sono tanti gli operai capoterresi che ci lavorano. Capoterra, al pari di Sarroch, è il centro che più vive a contatto con gli impianti: crediamo di meritare più rispetto».

Il dibattito

L’ex sindaco Francesco Dessì – che prima di andare in pensione è stato dipendente della Saras e che oggi è all’opposizione – ammette di non aver mai ricevuto un rifiuto alle richieste di contributo per manifestazione sportive, culturali o spettacoli: «Credo che non bastino solo le pec per stringere relazioni con le varie realtà del territorio, quando si amministra da poco tempo è necessario incontrarsi e conoscersi. Ricordo diverse edizioni dell’Estate capoterrese organizzate grazie anche al contributo della Saras: diversi Comuni hanno beneficiato dei loro contributi».