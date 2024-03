La Sapienza, proteste contro Israele e tensioni con la polizia  

«Stop agli accordi tra La Sapienza e le università israeliane, dimissioni della rettrice Antonella Polimeni dal comitato tecnico-scientifico di Med-Or, la fondazione Leonardo più di tutte responsabile dell'inserimento dell'accademia nella filiera bellica»: sono le richieste dei collettivi studenteschi, che dopo aver occupato, lunedì, il rettorato del più antico ateneo romano, passandovi la notte, hanno avuto una giornata di tensioni con le forze dell'ordine.

Tutto è avvenuto quando un gruppo di giovani ha tentato di entrare nell'edificio del rettorato dov’era in corso l'assemblea dei collettivi; i ragazzi hanno lamentato di essere stati malmenati anche non c'è stata carica delle forze dell'ordine. A fine giornata gli studenti sono andati via dandosi appuntamento il 9 aprile alla Farnesina e il 16 aprile in ateneo, quando si riunirà il Senato accademico. Agitazione anche in altre università italiane: a Genova gli studenti hanno pesantemente insultato il rettore Federico Delfino. «Totale sostegno ai rettori Polimeni e Delfino» è stata espressa dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini: «L’occupazione del rettorato della Sapienza e l'aggressione al rettore dell'università di Genova sono azioni squalificanti che vanno ben oltre la libera manifestazione del pensiero o la protesta pacifica. Le Università non sono zone franche per intimidazioni e reati. La violenza che alcuni collettivi stanno imponendo all'intera comunità accademica è intollerabile». La ministra si è anche messa in contatto col capo della polizia Vittorio Pisani.

RIPRODUZIONE RISERVATA