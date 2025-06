La Santa Sede media. Zuppi: le religioni avvicinano 

Città del Vaticano. La pace tra Russia e Ucraina è tutt’altro che vicina. Ma in Vaticano si continua a lavorare non solo sul piano umanitario ma anche per fare dialogare le due parti in causa e magari proprio all’interno del Vaticano, come più volte ha offerto la Santa Sede e lo stesso Papa Leone. Il giorno dopo la telefonata tra il Papa e il presidente russo Vladimir Putin, il Cremlino precisa che non si è discusso «in modo pratico e concreto» di una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma Putin ha «espresso un’elevata valutazione del contributo del Vaticano alla risoluzione di diverse questioni umanitarie». La Santa Sede è impegnata da tempo, soprattutto grazie all’opera del cardinale Matteo Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco inviato di pace per questo conflitto, in difficili operazioni umanitarie per alleviare le conseguenze della guerra. In primo piano c’è il ritorno a casa di tanti bambini deportati in Ucraina. Non ci sono nelle liste soltanto soldati ma anche medici e civili.

C’è poi la questione dei rapporti tra il Vaticano e il Patriarcato di Mosca. Non a casa Papa Leone, dopo la telefonata di ieri, ha fatto riferimento al Patriarca Kirill, sottolineando come «i comuni valori cristiani possano essere una luce che aiuti a cercare la pace, difendere la vita e cercare un’autentica libertà religiosa». Una porta aperta da Prevost ad un rapporto che è sempre stato complicato, tant’è che nessun Papa è mai andato a Mosca. Le religioni possono avere in questo caso un ruolo di pacificazione, come detto dal cardinale Zuppi che nella sua tappa a Mosca, nella missione di pace, è andato anche in Patriarcato.

