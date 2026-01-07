«La sanità richiede una guida a tempo pieno» 

«Senza il Pd non c’è governo stabile, non c’è riforma possibile, non c’è futuro credibile per la Sardegna». Tradotto, non si va da nessuna parte. Silvio Lai, segretario del partito e deputato, lo ribadisce a scanso di equivoci, all’indomani di un periodo complesso caratterizzato da frizioni anche forti con la presidente della Regione Alessandra Todde, legate alla presidenza di Egas, alla sentenza della Consulta che ha bocciato la legge sui commissariamenti delle aziende sanitarie, alla nomina dei nuovi direttori generali. In questo contesto, «voglio sottolineare il lavoro fondamentale che stanno facendo il gruppo consiliare del Pd e i tre assessori democratici in Giunta. Un lavoro serio, spesso poco visibile, ma decisivo per la stabilità e la credibilità della Regione. Il Pd non è un problema: è la garanzia per la coalizione e per la sua efficacia».

Il Pd è largamente il partito di maggioranza relativa nella coalizione: non sempre questo si percepisce, viste le decisioni della presidente della Regione.

«Va chiarito un punto: il governo regionale non è un rapporto personale tra segretari o leader, ma una coalizione. Il M5S esprime la presidenza, il Pd è la forza che garantisce stabilità politica, radicamento territoriale e qualità amministrativa. Con un Pd forte c’è equilibrio di governo e sostegno efficace alla leadership. E questo Alessandra Todde lo sa: il Pd oggi è il primo partito della maggioranza per consenso, presenza nei territori e classe dirigente. Se a volte lo si dimentica è perché il nostro non è un partito che confonde la politica con l’annuncio quotidiano. Ma quando si tratta di tenere in piedi i sistemi – sanità, enti locali, bilancio, servizi – il Pd c’è sempre, spesso svolgendo una funzione di equilibrio e responsabilità che non fa rumore, ma è decisiva».

Segretario del Pd da tre mesi e di nuovo catapultato nelle questioni regionali. Com’è governare con un presidente del M5S?

«Sono stato eletto in modo unitario per essere protagonista di una fase di stabilità. Per portare pace, non guerra. Siamo circondati dalla guerra: ripugna alla nostra coscienza ed è un incubo del passato che non vogliamo che ritorni. Costruire la pace significa anche tentare sempre di capire i propri interlocutori, cercare l’unità e la condivisione nelle scelte difficili che la politica e la vita ci impongono. Governare oggi la Sardegna significa affrontare problemi strutturali molto complessi, dalla sanità ai trasporti, dall’energia all’insularità. È un campo minato, per superarlo serve cautela, attenzione e coordinazione».

Sanità: la nota dolente per eccellenza. Sembra un nodo impossibile da sciogliere. Non manca una narrazione costruttiva?

«Sono d’accordo. La sanità in Sardegna è raccontata quasi esclusivamente come emergenza o come terreno di scontro politico. Mentre invece è anche un’alta qualità professionale della maggioranza di medici e personale sanitario, risposte adeguate per le patologie acute, quelle da intervento in ospedale, professionalità dei medici e dei pediatri di famiglia mentre siamo indietro su alcune liste d’attesa, sulla sanità del territorio, sulla qualità della gestione economica e sulla capacità di scegliere e selezionare gli obiettivi raggiungibili. Quello che è mancato finora non è l’impegno, ma una visione di sistema: una regia stabile, una programmazione pluriennale e un racconto pubblico che restituisca fiducia ai cittadini e agli operatori».

In tanti attendono un suo apporto decisivo per imprimere una svolta.

«La svolta non è una persona sola, né un annuncio. È un progetto politico-amministrativo che il Pd vuole contribuire a costruire con serietà: meno slogan, più scelte strutturali. La sanità non si governa da soli, si governa con una squadra, regole chiare e responsabilità diffuse».

Cosa non va oggi nella sanità sarda e cosa bisogna fare per cambiarla davvero?

«I nodi principali sono tre. Primo: la governance. La sanità è un sistema complesso che ha bisogno di una guida dedicata e stabile non fatta di una sola persona ma di un assessorato con persone di alta competenza sulla sanità territoriale, sulle infrastrutture ospedaliere, sulla lotta alle liste d’attesa e alla ridefinizione delle relazioni pubblico-private, sino al riequilibrio territoriale. E se non ci sono in Sardegna, si cercano dove i risultati sono i migliori in Italia. Lo meritano i cittadini sardi, i pazienti e i loro familiari. Secondo: la programmazione. Serve una pianificazione pluriennale su personale, reti cliniche, integrazione ospedale-territorio. Troppo spesso si è intervenuti sull’emergenza, mentre oggi siamo di fronte ad un fattore invecchiamento che è già oltre la capacità di risposta dell’attuale organizzazione. Sento parlare ancora di posti letto ospedalieri ma quello che succede è che questi sono occupati da prestazioni sociali o socio sanitarie che producono le barelle nei reparti e una estesa inefficienza.Terzo: le politiche del personale. Attrattività, stabilizzazione, formazione e condizioni di lavoro sono la chiave. Senza medici e infermieri motivati non c’è riforma che tenga. Si può fare eliminando improprie competizioni tra il sistema pubblico e quello privato convenzionato. Questa è la direzione su cui il Pd chiede di lavorare».

Secondo lei Alessandra Todde deve restare assessora alla Sanità ad interim ancora a lungo?

«La sanità richiede una guida a tempo pieno, con una squadra forte e una responsabilità chiara. È un passaggio che va affrontato con equilibrio e senza forzature, il Pd sostiene la presidente nel suo sacrificio, nonostante i rischi di logoramento che esso comporta».

Ora la presidente dice che «ci mette la faccia». Non è stata una perdita di tempo aver tenuto Bartolazzi per due anni?

«Per me le esperienze si valutano sui risultati e soprattutto su ciò che serve oggi alla Sardegna. È onesto ammettere gli errori ma guardare indietro non aiuta i cittadini, né è apprezzato. Chi governa deve assumersi responsabilità e concentrarsi sui servizi ai cittadini. Ora serve aprire una fase nuova, più strutturata e condivisa. Impegniamoci esclusivamente su questo».

Asl di Cagliari, Sassari e Gallura: fondamentali per il sistema. Il Pd avrà voce in capitolo sui manager?

«Queste tre Asl non sono un dettaglio amministrativo: sono un asse portante della sanità sarda. Cagliari è il cuore istituzionale e ospedaliero dell’Isola. Sassari è un nodo strategico per il Nord, per l’università e le reti cliniche complesse. La Gallura è un biglietto da visita esterno della sanità sarda, per turismo, mobilità sanitaria e stagionalità, con dentro una sfida di un ospedale privato che vale la metà della sanità convenzionata regionale. Su queste scelte serve un profilo altissimo. Il Pd chiede competenza, visione e capacità di governare sistemi complessi. Su questo, come su tutto il resto, farà sentire la propria opinione».

Dieci leggi impugnate dal Governo in questa legislatura. Scritte male o solo una scelta politica del governo Meloni?

«C’è sicuramente un tema di qualità normativa su cui bisogna sempre migliorare, soprattutto quando a dirlo è la Corte Costituzionale. Ma c’è anche un dato politico evidente: questo Governo utilizza l’impugnazione come strumento di pressione sulle Regioni, soprattutto quando non sono allineate, e quando rappresentano una esperienza da ridimensionare come quella della nostra Giunta. Il Pd lavora su questi piani: alzare la qualità delle leggi e difendere l’autonomia regionale, nel pieno rispetto della Costituzione».

L’intesa con Giorgetti soddisfa le richieste sarde sull’insularità?

L’accordo sulla vertenza entrate è un grande successo impostato ai tempi di Francesco Pigliaru che richiedeva necessariamente la pazienza e la costanza di un vicepresidente come Giuseppe Meloni. Nello specifico dell’insularità si tratta di un passo, ma non una soluzione. L’insularità non si risolve con un accordo spot: servono politiche strutturali, nazionali ed europee. Dobbiamo portarci a casa un progetto complessivo fatto di tre questioni: un fondo di compensazione stabile per recuperare le carenze infrastrutturali, un periodo di vantaggio fiscale per le imprese per recuperare lo svantaggio, e una compensazione stabile per i servizi pubblici: è stato fatto per le Baleari, lo si può fare per la nostra isola. E nel frattempo portarci avanti sui poteri: dobbiamo riscrivere lo Statuto con questo Parlamento, prenderci competenze su scuola e lingua sarda, finanza e ordinamento degli enti locali con le province elette direttamente e continuità marittima. Su questo il Pd è impegnato anche in Parlamento».

Lei è anche parlamentare: che percezione c’è a Roma delle questioni sarde?

«Da parte di questo governo nessuna attenzione, salvo che non si consideri tale la trasformazione delle carceri dell’Isola in un concentrato di 41bis che svilupperà una presenza diffusa di criminalità organizzata oppure il silenzio e l’assoluta mancanza di iniziativa sulle tasse Ets sui trasporti marittimi che stanno soffocando l’economia sarda e le famiglie. Eppure il Governo potrebbe fare molto utilizzando una strategia differente per il 41bis e destinando il fondo Ets a compensazione piena delle tariffe riguardanti merci e passeggeri da e per la Sardegna. Non un aiuto che risollevi l’economia ma al contrario pesi che la soffocheranno: questo è quello che proviene dal Governo. Eppure su queste due questioni sarebbe naturale opporsi unitariamente a queste due servitù facendo dei parlamentari sardi una voce politica unica, forte e credibile».

Il Campo largo così com’è è un’esperienza da ripetere?

«Io lo chiamo Campo progressista da quando sono stato eletto e vedo che iniziano a chiamarlo così in molti: e quello progressista non è uno schema elettorale, è un progetto politico che funziona se c’è rispetto reciproco, chiarezza dei ruoli e un programma condiviso. Su questo bisogna continuare a lavorare».

La ricandidatura di Todde alla presidenza della Regione è automatica?

«Non ci sono automatismi in politica, né per dire sì e né per dire no. Le candidature si valutano a fine legislatura, sulle relazioni politiche e sui risultati prima di tutto e poi sul progetto per il futuro della Sardegna, e non si possono ridurre al destino dei singoli. Abbiamo, tutta la coalizione ma Pd e M5S in particolare, una responsabilità politica di fronte al Paese oltre che ai sardi, quella di essere esempio di cooperazione e di efficacia, nel solco della Costituzione e dell’Europa. E dico questi due pilastri perché sono questi che costituiscono la nuova linea di demarcazione tra campi che si confrontano, più ancora della destra e della sinistra tradizionali. Abbiamo di fronte destre autoritarie che cancellano le istituzioni di riequilibrio o le indeboliscono: abbiamo il dovere di fare la nostra parte, nel nostro piccolo, perché non ci si arrenda all’idea che gli autoritarismi sono meglio delle democrazie».

