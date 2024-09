La sanità resta in crisi, rallenta la legge sulle Asl 

Il cambio di passo annunciato a gran voce in campagna elettorale non c’è stato. E adesso, anche il disegno di legge per il commissariamento delle aziende sanitarie rischia di restare bloccato in commissione più tempo del previsto. Tutti in maggioranza sono d’accordo su un punto: per come è strutturato, forse il provvedimento basterà a giustificare il cambio alla guida della Asl di Cagliari, dell’Arnas Brotzu, della Asl e dell’azienda universitaria di Sassari. Quattro posti su dodici. Troppo poco agli occhi dei consiglieri del Campo largo che rappresentano il Nuorese, l’Ogliastra, il Sulcis Iglesiente, Oristano, la Gallura e il Medio Campidano.

I commissari

Per ottenere un commissariamento completo serve un testo che intervenga in modo strutturale nell’organizzazione. Insomma, il ddl attuale andrà obbligatoriamente modificato, e questo non può accadere in pochi giorni. Intanto, l’iter nel parlamentino presieduto da Carla Fundoni (Pd) sarà avviato questa settimana.

«Tema prioritario»

«Il tema della sanità resta prioritario», precisa il capogruppo del M5S Michele Ciusa, «prestissimo cominceranno le audizioni e l’esame in commissione andrà di pari passo con quello degli altri provvedimenti». Il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) spiega che «nei lavori consiliari avrà precedenza il ddl sulle aree idonee, quindi l’approdo in Aula del ddl sulla sanità sarà meno rapido del previsto, ma questo darà modo al testo di essere discusso e approfondito in commissione e nel confronto con operatori, associazioni, parti sociali, enti locali e cittadini».

L’obiettivo, aggiunge, «è quello di emendarlo per renderlo più forte e condiviso, non solo nell'ottica di dare una nuova guida alle aziende sanitarie, ma anche di fare chiarezza sull’organizzazione per rendere i servizi funzionali, evitare sovrapposizioni e intralci burocratici che negli anni passati hanno rallentato efficienza ed efficacia nel fornire risposte ai pazienti e agli operatori sanitari». Poi un appello: «Questo leggero ritardo non rallenti il lavoro dell'assessorato e delle aziende: occorre lavorare su liste d'attesa, sulla sanità territoriale e sui pronto soccorso».

«Dalle parole ai fatti»

Per il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «la rapidità con cui sta evolvendo la crisi della sanità impone alla nostra maggioranza di passare dalla fase del racconto a quella dei risultati». Due le priorità: «Il Consiglio deve accelerare l’iter di un ddl che, da una prima analisi, presenta criticità sanabili, ma che richiedono un lavoro in commissione».

In secondo luogo, «attendiamo dalla Giunta un piano organico per affrontare le grandi criticità: liste d’attesa, pronto soccorso, medicina territoriale. Temi su cui non si può intervenire per legge».

«Solo proclami»

Dall’opposizione, il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca fa notare che «dalle elezioni sono trascorsi mesi, tante parole in campagna elettorale su come risolvere le emergenze, ma noi non abbiamo visto ancora nulla. Ora, in assenza di accordi sulle strategie, la maggioranza si limita a nominare persone di riferimento nei ruoli chiave». Per Fausto Piga (FdI), «le soluzioni a problemi difficili presentate in campagna elettorale si sono rivelate un flop. Al momento, la maggioranza continua sulla strada aperta dal centrodestra: medici in affitto, specializzandi e risorse per le liste d’attesa. Ma noi ci aspettiamo qualcosa di diverso».

