La sanità può cambiare passo  

Cinque infermieri di comunità e due di famiglia, il trasporto sul territorio dei pazienti fragili, grazie al taxi sociale al via dall’autunno, due operatori specializzati in scienze motorie per la palestra di ginnastica dolce all’ospedale San Camillo, un nuovo chirurgo per la “week surgery” e un fisiatra. Il potenziamento della sanità nel Mandrolisai, anche attraverso la piattaforma Snai per lo sviluppo delle aree interne, è stato annunciato in un vertice all’ospedale San Camillo, presenti i vertici della Asl e i sindaci di Sorgono, Tonara, Meana Sardo, Teti e Desulo. Fra gli obiettivi cardine di Asl 3 che, per l’occasione ha annunciato la piena operatività degli ambulatori infermieristici di Sorgono, Aritzo e Desulo, il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata. Si aggiungono, la risoluzione delle problematiche fra diabetologia e pediatria con centinaia di pazienti e genitori dei giovanissimi, oggi costretti a lunghe trasferte verso altri presidi.

Gli amministratori

«Siamo soddisfatti - commenta il sindaco di Sorgono, Franco Zedde - si tratta di importanti servizi che potenzieranno il diritto alla salute delle zone interne, che meritano luce e sviluppo. La rete Snai aggiunta alla nuova base dell’elisoccorso di Chineli, per cui prosegue l’iter di progettazione, non potranno che andare di pari passo, insieme ad un ospedale che vuole essere esempio di resistenza ed eccellenza. La via tracciata è quella giusta e guarda al futuro del nostro territorio».Sulla stessa liena il primo cittadino di Desulo, Gian Cristian Melis, mentre sono in fase di conclusione i lavori delle case della salute di Desulo, Aritzo e Sorgono. E così dell'ospedale di Comunità del capoluogo del Manfrolisai: «Si tratta di iniziative che prendono il via dalla precedente gestione commissariale dell’Asl 3 e proseguono ora nel segno della lungimiranza e piena sintonia con un territorio, che vuole guardare al proprio sviluppo partendo anche dalla sanità. In questo modo la Barbagia-Mandrolisai, può costruire mattone dopo mattone un futuro dove, partendo proprio dall’ospedale San Camillo e dai servizi ad esso collegati, Sorgono non sia più periferia ma parte di un percorso d’eccellenza».

«Strategia vincente»

Fiducioso anche il sindaco di Meana Sardo, Salvatore Marras: «Guardiamo con ottimismo alla strategia Snai che, fin dai suoi albori ha tracciato un percorso di crescita che ora inizia a prendere forma a beneficio di tutte le nostre comunità. I servizi saranno una preziosa opportunità per anziani, persone fragili e così tutte le fasce della popolazione che, passo dopo passo saranno pienamente coinvolte in ciò. Il dialogo con Asl 3 è massimo è siamo soddisfatti».

