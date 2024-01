La sanità pubblica è sempre più in crisi: corsa verso i privati 

La parte più sostanziosa la fanno le visite specialistiche e gli interventi chirurgici, i dentisti, e i farmaci. Aumenta sempre di più la spesa sanitaria direttamente a carico dei cittadini, segno di un sistema pubblico incapace di dare risposte puntuali ed efficaci, con liste d’attesa infinite, medici assenti, reparti che chiudono, emergenza-urgenza che fa acqua da tutte le parti.

I dati

Nel 2022 la cifra “out of pocket” dei sardi per curarsi è stata di 790 milioni di euro (considerando anche i neonati quasi 500 euro a testa), in crescita del 10,9% rispetto all’anno precedente (710 milioni), confermando così un trend in continuo aumento (era di 500 milioni nel 2016; l’unico anno in cui si è registrato un calo è stato il 2020, quando era quasi tutto bloccato per il Covid).

I dati sono dell’ultimo rapporto della Ragioneria generale dello Stato, e dicono che a livello nazionale il costo sostenuto dagli italiani – in linea di massima per aggirare le code insostenibili per un controllo, un esame o un’operazione – ha sfondato quota 40 miliardi di euro (un euro su quattro spesi alla voce sanità) e l’incremento sul 2021 è dell’8,3%, mentre nell’Isola l’ascesa è di due punti percentuali superiore. E questo nonostante anche la spesa per le casse pubbliche (nel nostro caso della Regione) sia lievitata parecchio – da 3 miliardi 570 milioni 600mila a 3 miliardi 705 milioni 600mila del 2022 – evidentemente non per migliorare l’assistenza alla popolazione.

Il quadro

«Anche sull’aumento del costo che i cittadini sostengono per contribuire alle spese sanitarie, oltre un euro su quattro, la Sardegna si distingue in termini negativi sul resto del Paese», sottolinea il segretario generale della Cgil Fausto Durante. «Un altro dato molto preoccupante riguarda coloro che hanno rinunciato a curarsi: la media italiana è del 7%, quella della Sardegna del 20%. Insomma, siamo due volte penalizzati in confronto alle altre regioni». Prosegue Durante: «Questo quadro nero smentisce ancora una volta le ricostruzioni mirabolanti dell’assessore Doria, che sostiene che da quando ci sono loro le cose stanno andando bene. Ecco, non è affatto così».

Non solo. «Ricordiamoci che il lavoratore dipendente già paga le tasse, e in aggiunta deve versare un altro euro ogni quattro spesi in sanità per avere una risposta immediata a un problema sanitario urgente», dice il segretario della Cgil. «Siamo di fronte al completo fallimento delle politiche sociali dello Stato e della Regione».

Gli ospedali

Per Alberto Farina, segretario dei pensionati Cisl, «la sanità sarda non era mai caduta così in basso come oggi». Il sindacato a metà dicembre aveva fatto un appello all’assessore Doria, chiedendo che durante le feste gli ospedali funzionassero «al massimo dell’efficienza». È andata così? «Assolutamente no», sottolinea Farina, «al netto del tristissimo fenomeno dei Pronto soccorso sovraffollati anche a causa degli anziani “parcheggiati” dai parenti, la situazione è veramente disastrosa, come dimostra anche il caso successo a Olbia, con un bimbo di 18 mesi in attesa per quattro ore».

«Patto da riscrivere»

Secondo Francesca Ticca, segretaria regionale della Uil, «il diritto alla salute è un diritto universale, e non può continuare a gravare sul bilancio della Regione. Nel 2005 è stato firmato l’accordo sulla Sanità, che ha portato tutto sulle nostre finanze. Abbiamo sbagliato, e adesso la Sardegna deve aprire una discussione col Governo per rivedere quell’accordo capestro». Detto questo, Ticca spiega che «la società sarda è sempre più divisa, tra chi è ricco e può permettersi di curarsi saltando le file, e chi invece non ce la fa, e sono la stragrande maggioranza dei cittadini. Chiunque andrà a governare la Regione deve prendere l’impegno concreto di cambiare le cose, mettendo al primo posto dell’agenda politica il lavoro e la sanità».

