«La sanità pubblica distrutta dalla politica» 

«La pandemia ha dato il colpo di grazia a una sanità ormai malata da tempo. Era in già pessime condizioni prima del 2020. Oggi non vedo segni di ripresa». La “diagnosi” è spietata. Poche frasi dettate da uno stato d’animo tormentato. Quello di chi ha trascorso la sua vita nel mondo dell’assistenza come autista delle ambulanze del 118 nell’ospedale di Isili.

Mino Frongia è nato nel paese del Sarcidano 66 anni fa. Da qualche settimana è in pensione. In questi giorni, alla vigila di un Natale da vivere senza l’assillo di affrontare emergenze e soccorsi, ripensa spesso ai suoi 42 anni di lavoro. «Mi sembra un lungo film». Non ha lasciato definitivamente il mondo della sanità. «Faccio ancora il sindacalista, voglio impegnarmi per tutelare i diritti dei pazienti e dei lavoratori, specialmente nelle nostre martoriate zone interne».

Quando ha iniziato?

«Sono stato assunto nel 1981. C’era da aprire un ospedale ancora chiuso. Era quasi una scatola vuota. C’erano alcuni arredi, letti, la cucina, ma non funzionava niente. Negli uffici pochi impiegati e qualche medico. Lo ricordo come un grande cantiere. Io guidavo una macchina di servizio e facevo tante cose».

C’era grande ottimismo?

«Si, ma anche entusiasmo. Eravamo consapevoli che stava nascendo qualcosa di importante».

Quando iniziò l’attività ospedaliera?

«Nal 1982 c’erano già diversi ambulatori, il servizio di radiologia e di laboratorio. Ma tutto è cambiato con l’apertura del reparto di Medicina, seguito da quello di Chirurgia. I primari dei reparti facevano a turno anche i direttori sanitari. Riuscivano a svolgere bene entrambi gli incarichi. L’ospedale è entrato a regime tra il 1983 e il 1986 con tutti i servizi ambulatoriali, il pronto soccorso e il reparto di Ostetricia e ginecologia».

Ha nostalgia di quei tempi?

«Certo, ricordo quel periodo con grande piacere. Sentivamo che l’ospedale cresceva e diventava sempre più importante non solo per Isili. Era un punto di rifermento anche per tutto il Sarcidano, la Trexenta e la Barbagia di Seulo».

Cresceva anche il paese?

«Isili è sempre stato un centro con tanti servizi. Con l’ospedale è cresciuto ancora. Tanti medici, infermieri e altri lavoratori hanno scelto di vivere in paese. Il San Giuseppe ha creato anche un indotto economico molto importante. Poi purtroppo le cose sono cambiate».

Cos’è successo?

«Sono arrivati i primi segnali preoccupanti. Il declino è iniziato vent’anni fa. La prima mazzata è arrivata con la chiusura di Ostetricia e ginecologia. Ha prevalso la logica dei numeri e dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 70. Pian piano hanno smobilitato gli altri reparti e ridotto il numero dei posti letto».

Il grande sogno stava svanendo?

«Sono iniziati i malumori. C’era grande preoccupazione, stavano vanificando tutto il lavoro fatto negli anni precedenti. Sulle zone interne, che avevano già tanti problemi, si stava per abbattere una mazzata ancora più pesante. Per visite e controlli da quel momento bisognava andare a Cagliari. Cominciavano a mancare i servizi. Insomma, la situazione stava precipitando. E le stesse cose stavano accadendo in tutti i piccoli ospedali della Sardegna».

Sono iniziate anche le proteste.

«La mobilitazione era inevitabile. Abbiamo fatto tante manifestazioni ed è nato un comitato per difendere i servizi sanitari. La battaglia continua. Nel mio piccolo cerco ancora di dare un contributo. C’è in ballo il futuro dei nostri paesi».

Con la pendemia cosa è accaduto?

«La situazione è peggiorata ulteriormente. Il Covid ha avuto un devastante effetto moltiplicatore dei disagi. Ha inferto un colpo durissimo a tutto il sistema sanitario isolano, in particolare a quello delle zone interne. Il pronto soccorso di Isili è stato praticamente ridotto a un ambulatorio».

Anche lei ha fatto la fila nei pronto soccorso di Cagliari?

«Certo. Ogni volta che ci penso mi sembra di vivere un incubo. Restare 17-20 ore in attesa è davvero pesante. Ti senti impotente. Capisci che il sistema sanitario è ormai sfasciato».

Colpa della politica?

«La politica è responsabile di questo disastro. Non è stata in grado di programmare. Oggi ci ritroviamo senza medici, infermieri, tecnici di laboratorio e tante altre figure professionali. Non solo a Isili, ma anche nei grandi ospedali. Per tamponare le falle si cercano soluzioni provvisorie che spesso diventano definitive. Viviamo ormai in un’emergenza infinita. Manca l’assistenza sanitaria di base. La gente non riesce più a curarsi. Anche le case della salute non sono decollate».

Il futuro è nella sanità privata?

«Purtroppo devo rispondere sì. Il disegno è chiaro. Le strutture private non si accollano servizi come pronto soccorso e rianimazione. Sono molto costosi. Prendono tutto il resto. E la politica agevola questo processo».

Cos’è rimasto nell’ospedale di Isili?

«Il reparto di Medicina, un po’ di chirurgia programmata. C’è un progetto legato alla geriatria, ma non è ancora partito. Poca roba. Il quadro è desolante».

C’è un futuro per il San Giuseppe?

«Attualmente no. Almeno a breve. Adesso non è un ospedale, ma un poliambulatorio».

Un bel ricordo legato alla sua vita in ambulanza?

«Tantissimi. Adesso mi viene in mente un soccorso a Escalaplano di qualche anno fa. C’era un uomo in fin di vita. Con una lunga rianimazione l’abbiamo salvato. Sono tornato a casa felice».

Uno brutto.

«Un bimbo di Gesturi ferito in campagna e morto un mese dopo in ospedale. Non lo dimenticherò mai. Ci penso spesso».

Resta comunque la soddisfazione di avere lavorato sempre per aiutare il prossimo?

Mino Frongia non risponde. Resta in silenzio per qualche istante. L’emozione prende il sopravvento e quasi in lacrime riesce a dire solo una parola: «Grazie».

