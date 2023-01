«La sanità? Non è una catastrofe»  

«Anche su questo facciamo chiarezza. La Medicina non ha mai cessato l’attività. I ricoveri sono stati contingentati per la carenza di medici ma i casi gravi sono stati sempre trattati, le urgenze assicurate e i turni coperti impiegando anche gli specialisti. Se su 8 medici, 3 per malattia e altro si sono dovuti legittimamente assentare diventa complicato fare quello che si vorrebbe. Ma siamo in ripresa».

Una buona notizia, ce n’è bisogno: a Ghilarza è in punto di sparo la Casa di comunità, la prima in Sardegna delle 50 programmate dalla Regione con 77 milioni di euro attraverso risorse del Pnrr e regionali. «Le Case andranno a migliorare e affiancare i servizi esistenti, si tratta di un potenziamento dei servizi nel territorio».

Angelo Maria Serusi, direttore generale dell’Asl, è ottimista realista da bicchiere né troppo pieno ma neppure troppo vuoto. «I problemi ci sono ma rifiuto il catastrofismo perché non è così. Da quando ho assunto l’incarico, un anno fa, il San Martino ha resistito giorno dopo giorno anche durante il periodo più nero del Covid».

I fatti dicono che Medicina anche di recente è andato in sold out.

«Anche su questo facciamo chiarezza. La Medicina non ha mai cessato l’attività. I ricoveri sono stati contingentati per la carenza di medici ma i casi gravi sono stati sempre trattati, le urgenze assicurate e i turni coperti impiegando anche gli specialisti. Se su 8 medici, 3 per malattia e altro si sono dovuti legittimamente assentare diventa complicato fare quello che si vorrebbe. Ma siamo in ripresa».

Nel Pronto soccorso poco è cambiato, attese infinite.

«Dipende. Se arrivano due pazienti in codice rosso il problema esiste. Nella normalità, grazie alle convenzioni che i medici a contratto, sempre comunque affiancati, le attese sono più contenute. Ricordo che i codici rossi e gialli vengono gestiti per tutta la provincia al San Martino e Bosa. Aggiungo che il Pronto soccorso, con qualche eccezione per il Covid, è rimasto sempre in funzione».

Ortopedia, altro problema.

«Ci sono state difficoltà per la carenza di medici. Su 9 per motivi diversi ci siamo ritrovati in 4 per quasi due mesi, adesso sono 7 e l’operatività sta riprendendo».

Quanti giorni di attesa per interventi sul femore?

«Stiamo rientrando nella norma. Al momento non abbiamo pazienti in attesa di interventi sul femore».

Oncologia.

«Prima i medici erano 4 adesso sono sette, l’arretrato è quasi smaltito».

Radiologia.

«Mancano medici dovunque. A Oristano sono 8, a Bosa 4 e 2 a Ghilarza».

Chirurgia.

«Al San Martino 11 medici, 5 a Bosa e 2 a Ghilarza. Si va da 3 a 2 sedute al giorno, dipende da caso a caso. Il problema sta nella carenza di anestesisti; ci salviamo con i contratti di libera professione. Posso aggiungere?”.

Prego.

«Un anno fa, quando sono arrivato, i medici erano 242, oggi sono 249 più 10 liberi professionisti. Non è granché ma è sempre qualcosa che ci consente di assicurare i servizi».

La paura è che la Sanità pubblica venga ridotta ai minimi termini.

«No, nella maniera più assoluta. Ho sentito addirittura che il San Martino sarebbe a rischio, ma per favore! Oristano non perderà servizi, anzi migliorerà. Oggi però non siamo neppure gli ultimi. Nessuno dice, per esempio, che siamo punto di riferimento del Centro e Nord Sardegna per gli interventi preparatori alla dialisi. Se ne fanno 80/100 all’anno, per capirci».

Però il cittadino deve pagare di tasca un esame radiologico e del sangue perché i budget per i privati sono esauriti.

«Questo dipende dall’Ares, con l’inizio dell’anno il problema dovrebbe essere sistemato. Non sono contro il privato che deve fare quello che il pubblico non può assicurare. Resta al pubblico il controllo».

Medici di famiglia, 8.000 oristanesi sono senza.

« Attualmente disponiamo di 48 medici che non possono coprire tutti i paesi naturalmente. Per assicurare il servizio ovunque dovremo averne come minimo altri 12 che non è semplice trovare. Ci stiamo provando. Fermo restando che, faccio un esempio, Busachi potrebbe avere il medico ma non Ula Tirso e per gli anziani è un problema».

Da risolvere.

«Certo, e infatti ci proveremo».

