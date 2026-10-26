«La sanità locale va riorganizzata» 

Carenza di personale, reparti in difficoltà, compresi i pronto soccorso, ma anche la volontà di tracciare l’andamento della sanità e ciò che è stato fatto di positivo, a livello di medicina territoriale, nel Sulcis Iglesiente. Sono i temi al centro dell’assemblea provinciale “Sanità e diritto alla salute”, organizzata dal Pd a Iglesias, con la partecipazione del direttore generale della Asl Sulcis Iglesiente, Paolo Cannas, dei sindaci di Carbonia, Iglesias, Gonnesa, Carloforte e Portoscuso e dei rappresentanti politici.

L’analisi

Cannas ha descritto una situazione organizzativa complessa: «Ho trovato al mio arrivo un’azienda disordinata. Oggi mancano le figure nel comparto, è stato difficile individuare le responsabilità e ancora oggi mancano 20 primari». Una carenza che, secondo il direttore, limita l’attività dei reparti, spesso «ridotti all’osso, con livelli di produzione bassi. Un errore limitare i piccoli ospedali». Tra i segnali positivi, il potenziamento dell’oculistica e dell’ortopedia a Carbonia. Ha poi precisato: «La sanità non è in declino. Quando abbiamo un problema grave, la sanità c’è con prestazioni di alto livello»; e sul privato, ha aggiunto: «Non demonizzo i privati, si prendono solo l’1 per cento dei pazienti e sono favorevole a dargli spazio e respiro».

I primi cittadini

Il sindaco di Iglesias , Mauro Usai, nel suo intervento, ha sottolineato che «gli ospedali funzionano laddove ci siano persone che sappiano dare governance del territorio». La stretta sui medici a gettone e la difficoltà di trattenere nel territorio i professionisti, secondo Usai, aggravano l’emergenza. Da qui la proposta di mettere in rete le strutture e garantire ai giovani medici percorsi di crescita e prospettive professionali. «Bisogna ripensare alle periferie non in maniera populista, ma intelligente».

Il sindaco di Carbonia , Pietro Morittu, ha evidenziato la pressione sui Pronto soccorso, che alimenta «una situazione di sfiducia e scollamento del ruolo e delle responsabilità degli amministratori». Ha chiesto inoltre di «riorganizzare i rapporti con Ares e di stringere accordi con le università per consentire agli specializzandi di svolgere attività nel territorio. Vorrei che il direttore rappresentasse in maniera ferma le istanze presentate nel corso del dibattito».

Per Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso , occorre recuperare il rapporto umano nella medicina: «Avere le attrezzature e la telemedicina va benissimo, ma dobbiamo sapere che di fronte a noi abbiamo un essere umano». Diverso da Cannas è il pensero di Atzori sulla sanità privata: «Ha rubato tanto alla sanità pubblica: serve una programmazione capace di restituire centralità al servizio pubblico». A Carloforte , ha raccontato il sindaco Stefano Rombi, si è passati da sei medici di base a due. «C’è un problema enorme procedurale e di burocrazia. Il progetto locale rappresenta un sostegno, ma restano difficoltà nella copertura notturna. Bene le iniziative sull’elisoccorso». «Il problema è la solitudine del medico. – ha chiuso il segretario regionale Pd Silvio Lai - Non ne troveremo mai più disposti a vivere in un paesino»

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