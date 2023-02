La sanità in lista d’attesa  

I musi più lunghi sono per i tempi per la visita dall’oculista. «Non c’è mai posto, se non attese lunghissime e non tutti abbiamo la possibilità di andare dai privati», sbotta una pensionata di Villanova. C’è però chi si sente anche fortunata come una giovane mamma che arriva da Villaputzu. «Ho chiamato due giorni fa e mi hanno dato appuntamento per ieri. Dovevo inserire un holter cardiaco. Da noi non c’era posto». «Per la visita ginecologica ho aspettato tre mesi», dice una ragazza di Jerzu. «La situazione peggiore è all’ospedale di Lanusei. Avrei dovuto fare un intervento a novembre non mi hanno ancora chiamata. Dicono che mancano anestesisti».

C’è chi ha necessità di fare una risonanza. «Ma non c’è spazio sino ad ottobre e solo a Muravera», racconta un uomo che si regge sulle stampelle. «Non posso aspettare, chiamerò un privato». Si sa che le liste d’attesa nella sanità pubblica restano uno dei problemi più rilevanti. La Asl fa quello che può ma non miracoli.

Arrivano per la terapia del dolore, una visita specialistica, una radiografia o un prelievo del sangue ma anche per un duplicato della tessera sanitaria. Nella sala d’attesa per la visita dall’endocrinologo c’è una donna di Urzulei. «Ho prenotato a settembre, me l’hanno fissata solo oggi. Cinque mesi di attesa, ormai siamo allo sfascio. La prevenzione non esiste più».

Una visita cardiologica? Primo posto libero a settembre. Controllo dall’oculista? A novembre. Tra code e attese è necessario armarsi di pazienza. I locali di via Monsignor Carchero in un venerdì mattina di metà febbraio sono gremiti da utenti. Da tutta l’Ogliastra, e non solo. C’è chi arriva da Triei, Talana, Gairo, persino dal Sarrabus.

Tempi lunghi

Dai privati

Allo sportello un signore dal volto preoccupato, ha un occhio talmente gonfio che quasi è chiuso, arriva da Triei e vorrebbe farsi visitare dall’oculista. «Ho un’urgenza e sono spaventato. Questa è la sanità pubblica, è una vergogna». Un’ex infermiera, arrivata da Talana, si trova al poliambulatorio di via Monsignor Carchero per esami del sangue. «A novembre mi è stata prescritta una visita cardiologica a dieci giorni, ma c’era posto solo a ottobre. Quasi un anno. Sono andata da un privato. Io me lo posso permettere, ma chi non può?»

