La sanità in crisi resta senza risposte 

Delusione per chi sperava in una fruttuosa trasferta a Cagliari per portare a casa risposte sulla sanità in ginocchio del Sulcis. Sono in parte andate disattese le speranze per l’incontro di ieri a Cagliari tra assessore regionale Armando Bartolazzi e il Consiglio comunale di Carbonia.

Le promesse

A casa è stato portato un risultato che si può definire assai magro: nuovo direttore generale entro l’anno, concorsi per medici nei reparti più in crisi e tante promesse. Ma nessuna risposta concreta o data certa per la risoluzione dei problemi. Questi i riflessi in chiaroscuro dell’incontro, dove la massima assise cittadina ha portato all’attenzione dell’assessore regionale tutte le richieste contenute nel documento, votato e apprpbato sempre ieri mattina in Consiglio. Dalla Regione però il giudizio è tutt’altro che negativo. «L’incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione e responsabilità istituzionale – ha dichiarato Bartolazzi –. Abbiamo condiviso un obiettivo fondamentale: garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini. Per questo è necessario rifunzionalizzare il sistema della sanità territoriale anche attraverso il superamento graduale del grave gap legato alla carenza di personale, mediante una riorganizzazione dei due principali presidi ospedalieri dell’area: l’Ospedale di Carbonia e il Cto di Iglesias”. Per l’assessore occorrerebbe operare fin da subito «verso un ospedale unico de facto, attraverso l’integrazione funzionale e organizzativa delle due strutture esistenti». I componenti del Consiglio comunale hanno prima ricordato il senso dell’incontro, ovvero, come afferma il sindaco «l’illustrazione dei punti principali del documento di sintesi votato in mattinata», che ha poi ribadito «la necessità di ristabilire piena coerenza con la programmazione regionale, garantire il rafforzamento dei reparti più fragili e assicurare un impegno sul percorso dell’ospedale unico del Sulcis Iglesiente».

L’assemblea

Il giudizio dato dal Consiglio sembra sfiorare appena la sufficienza: «Gli impegni assunti dall’assessorato riguardano un’attività programmatoria che coinvolgerà i prossimi mesi e i prossimi anni, con l’obiettivo di ridisegnare la rete ospedaliera e territoriale. Il Consiglio comunale ha però richiesto con forza – conclude il sindaco - anche risposte immediate alle criticità che oggi insistono nei reparti ospedalieri e nei servizi del territorio, perché è proprio su queste urgenze che ricade la pressione quotidiana vissuta da cittadini e operatori». Daniele Mele, consigliere di opposizione che si è astenuto nel voto del documento del Consiglio, ha prima partecipato alla riunione e poi ha “occupato” la sede della stessa finché non ha ricevuto la risposta che voleva: «Ho chiesto una sola cosa, – ha raccontato – sapere quando avremo un direttore generale stabile, non l’ennesimo commissario. All’inizio non ho avuto risposta ma dopo aver espresso la volontà di “occupazione” sono stato invece informato della chiusura dell’atto sulle 62 candidature entro il 19 dicembre e la nomina del direttore generale per il Sulcis entro l’anno». Anche altri esponenti dei diversi gruppi consiliari sono andati via con il sorriso a metà. Carbonia avanti, gruppo ieri rappresentato da Giacomo Floris e Gianluca Arru «abbiamo preso atto dell’arrivo del nuovo direttore sanitario entro fine anno. Restano però irrisolte molte criticità: dall’assessore continuiamo a non ricevere risposte concrete, né assunzione di responsabilità, né chiarimenti sul futuro dell’ospedale unico, tema fondamentale per il nostro territorio». Giangi Fiori e Monica Atzori di Carbonia civica dicono che «per è da considerare l'incontro fondamentale per la tutela del nostro servizio sanitario e si deve continuare a lavorare seriamente».

