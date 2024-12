«La sanità è malata? Sciopero» 

Ivan Mameli chiama allo sciopero generale per difendere la sanità territoriale in debito d’ossigeno. Il sindaco di Bari Sardo, non nuovo a iniziative analoghe già ai tempi della Giunta Solinas quando chiuse il punto nascita (i giorni di paralisi sono saliti a 1.188), lancia l’appello a colleghi, associazioni e sindacati per avviare la mobilitazione. È stato l’annuncio della chiusura della sala prelievi dell’ospedale di Lanusei la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sebbene Mameli stesse ragionando già sulla stessa proposta perché, a suo dire, l’attività sanitaria al Nostra Signora della Mercede non sarebbe soddisfacente. «Chi ci racconta che tutto va meglio mente sapendo di mentire: la situazione è insostenibile».

Mobilitazione

All’epoca della chiusura del punto nascita, Mameli aveva criticato aspramente la decisione, replicando il suo disappunto per i continui turni scoperti delle guardie mediche. Ora il sindaco sbotta sulle condizioni dell’ospedale: «Se non c’è il medico in sala prelievi non vengono validati gli esami e si bloccano Pronto soccorso, Chirurgia e gli altri reparti. Propongo uno sciopero generale condiviso per dire basta. La soluzione di Ginecologia? È stato soltanto un palliativo. Per non parlare di Cardiologia, reparto chiuso da oltre due anni con tutti i rischi annessi. Sul punto nascita domina la rassegnazione». Mameli è anche presidente del Comitato di distretto socio-sanitario. «Ho convocato due assemblee anche per affrontare il tema delle liste d’attesa ma non è servito a nulla. L’unica speranza che è rimasta è quella di non ammalarsi».

L’affondo

Negli ultimi due anni 800 sardi hanno scelto di farsi operare dall’équipe del primario Gian Pietro Gusai. Numeri eccellenti per l’ospedale di Lanusei. Ma i Riformatori, pur plaudendo al risultato, fanno un appunto:. «Il reparto di Chirurgia rappresenta un esempio di alta qualità e professionalità e non possiamo che elogiarlo. Ma non si può parlare di eccellenza in una struttura dove il punto nascita è chiuso e reparti fondamentali come Cardiologia affrontano enormi difficoltà? Queste mancanze non possono essere ignorate», dice il coordinatore provinciale, Carlo Marcia. «Il vero titolo di eccellenza si conquista risolvendo anche i problemi più critici: primo fra tutti la riapertura dei servizi essenziali»