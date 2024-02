La Sanità è in codice rosso? Conte: «Con Todde cambierà» 

Accolto come una star a Nuoro, in un gremitissimo auditorium dell’Istituto Ciusa. Si è chiusa così la giornata nuorese di Giuseppe Conte, nel pomeriggio di ieri. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha prima spiegato perché ritiene Alessandra Todde la miglior candidata possibile, per guidare l’Isola: «Ha lavorato con me, l’ho voluta vicepresidente del Movimento - ha detto -. Quindi, l’ho voluta al Governo come viceministro dello Sviluppo economico». Poi, Conte si è lasciato andare. Si è fatto prendere dalla sala strapiena e si è scagliato contro il candidato presidente del centrodestra: «Truzzu è terzultimo nelle classifiche nazionali, tra i sindaci meno amati. Loro che fanno? Lo promuovono».

Nuoro

Istituto Ciusa ma non solo. Ieri mattina Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di medici e infermieri della Asl 3. Ha voluto comprendere la situazione della sanità nuorese. «La sanità che mi è stata raccontata è un disastro - ha dichiarato - frutto di una Giunta di centrodestra che ha fallito in questo obiettivo. Offrire ai pazienti una visita radiologica tra 500 giorni è una vergogna. Noi registriamo questa vergogna, ecco perché ci è chiara una cosa: l’importanza di garantire a tutti i sardi una sanità che non metta alcuni in serie “a” e altri in serie “b” o “c”. Alessandra Todde si è impegnata a risolvere i problemi senza intestarsi alcuna riforma». Infine, sui parchi eolici tra Nuoro, Oliena e Orgosolo, Conte ha detto no al Far West: «Siamo favorevoli alla transizione ecologica e alle rinnovabili, ma ciò che sta accadendo è inaccettabile. La Giunta uscente è responsabile».

Oristano

Impossibile trovare posto nella sala interna. Ma anche il giardino dell’Hostel Rodia ieri sera è stato invaso dai sostenitori di Alessandra Todde. Anche ad Oristano si è presentata con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. L’ex premier è stato accolto con un lungo applauso nonostante il ritardo. Prima ha salutato il pubblico, quasi incredulo per le tantissime persone che aveva davanti. Poi ha subito puntato il dito subito sulla sanità sarda fornendo numeri ben precisi: «Ho avuto modo oggi di parlare con tantissime persone, ho scoperto che per una visita pediatrica c’è chi percorre anche 150 chilometri, senza parlare delle attese di mesi per una visita. No, in questo modo non è possibile andare avanti, c’è bisogno di un governo regionale che abbia a cuore la sanità, un diritto fondamentale per tutti i cittadini, non dimentichiamo questo aspetto. I sardi - va avanti ancora - non meritano questo trattamento dopo un’esperienza dura come la pandemia. E ricordiamoci che non tutti possono permettersi cure private». Conte ha parlato di carenza di medici: «È un problema serio: dai dati risulta che il sedici per cento dei cittadini rinunciano alle cure. Per quanto riguarda i medici di base abbiamo una carenza del 40%. Ora bisogna utilizzare i fondi del Pnrr per rafforzare la sanità territoriale. C’è un bisogno di un nuovo governo regionale. Alessandra Todde - conclude - è la candidata più indicata per competenza, per capacità, perché interpreta alla perfezione la voglia di cambiamento».

