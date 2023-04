«La sanità è il problema più grave» 

Una decisione che scaturì all’indomani della chiusura del Laboratorio analisi e che comportò la riapertura dello stesso dopo alcuni giorni: «Ma da lì a breve le vicende sui problemi della sanità condussero ad un Consiglio comunale straordinario in presenza di esponenti della Giunta regionale e a centinaia di persone - continua Reginali - Fu la seduta dell’assemblea più difficile da gestire perché politicamente eravamo guidati dal centrosinistra e le nostre rimostranze potevano essere intese come una forte contraddizione, inoltre avevo dentro una rabbia crescente nel voler rivendicare con forza i nostri diritti, ma in qualità di presidente m’imposi di dover garantire l’ordine durante i lavori».

In vista delle prossime elezioni comunali ed in attesa dello scioglimento del Consiglio comunale, Daniele Reginali si appresta a svestire i panni da presidente del Consiglio, confessando quali personali ricordi abbiano caratterizzato un percorso lungo cinque anni. «Il 17 agosto del 2018 ero in spiaggia con la famiglia quando ricevetti una chiamata da parte del sindaco. - rivela - Mi disse stesse occupando l’assessorato alla Sanità. Lo raggiunsi, non potevo lasciarlo solo, occorreva rivendicare il diritto alla salute di tutti i cittadini».

«Il momento più difficile fu quando venne accertato il primo caso di Covid in città (il secondo in tutta la Sardegna), il sindaco Usai era irreperibile a causa della febbre alta e ci ritrovammo a ragionare su un’ordinanza senza avere nemmeno il quadro delle normative. La vicenda più emozionante e toccante, quando andammo dai bimbi di una scuola per il primo incontro pubblico post pandemia (la felicità nei loro occhi ci diede un maggior senso di responsabilità) e la più gratificante, assistere al riscatto dell’intera comunità durante la scorsa estate».

I ricordi

Distanziamento

Reginali continua raccontando come l’episodio più particolare riguardi invece il primo e unico Consiglio svoltosi “on line” a causa del distanziamento sociale e caratterizzato dalla difficoltà organizzativa per permettere a tutti i consiglieri d’essere presenti nell’aula virtuale: «Era l’inizio della pandemia e ancora non c’erano quegli strumenti tecnologici poi sorti per ovvie ragioni. - dichiara - Ci fu da parte di tutti una grande sensibilità per agevolare quelle azioni che potevano dare delle risposte immediate alla cittadinanza».

Il punto più alto dell’avventura di Reginali è per sua ammissione il fermento attorno alla città in occasione dell’ultima stagione estiva: «È stato un riscatto collettivo, dove si sono liberate le energie e le risorse economiche che, attraverso delle scelte oculate ci hanno consentito di programmare qualcosa di bello». Infine i ringraziamenti a tutti i componenti del Consiglio comunale per: «Quella correttezza mai venuta a mancare anche nei momenti di difficoltà. C’è stato un unanime grande senso di responsabilità».

