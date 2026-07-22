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Carbonia-Iglesias.
23 luglio 2026 alle 00:45

«La sanità è ancora in forte sofferenza» 

La conferenza territoriale approva il bilancio ma evidenzia le criticità 

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Bilancio 2024 approvato a larga maggioranza ma resta aperto il confronto sulle principali criticità della sanità nel Sulcis Iglesiente. È quanto emerso dalla conferenza territoriale Socio-sanitaria della Asl Sulcis Iglesiente, riunita ieri pomeriggio nella sede della Provincia a Carbonia.

L’incontro

Il direttore generale Paolo Cannas ha illustrato il bilancio aziendale e le linee strategiche che guideranno l'attività della Asl nei prossimi mesi, soffermandosi sui progetti di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale. Tra gli interventi figurano lo sviluppo dell’ospedale di comunità e delle Case di comunità, il potenziamento della Centrale operativa territoriale e della telemedicina, la riorganizzazione dei percorsi di pre- ospedalizzazione e delle sale operatorie, l'attivazione del modello “Week hospital”, la realizzazione di una piattaforma ambulatoriale e il rafforzamento del Centro accoglienza e servizi oncologici. «Continua il lavoro per una sanità pubblica capace di soddisfare i bisogni dei cittadini - ha detto il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu - un percorso non privo di ostacoli che richiede impegno, costanza e dedizione”. Sulla stessa linea il presidente della conferenza, Paolo Dessì. «Non si può negare l'esistenza di criticità importanti, ma è vero anche che riscontriamo l'impegno costante di chi oggi dirige l'azienda sanitaria e lo fa con l'intento di ripartire. Ci sono elementi dove l’azione politica può essere incisiva ed è su questo che la conferenza si deve concentrare. Fra tutti, elemento importante emerso è la necessità di 30 primari e finora Ares è riuscita a rispondere solo per 3».

Le criticità

L’approvazione del bilancio ha registrato l’astensione del sindaco di Sant'Antioco, Ignazio Locci. «Non mi pare che sia stato un buon anno per la Asl. – ha detto – Si riesce a cogliere un buon lavoro da parte della direzione generale attuale, ma senza che Ares dia gambe alle selezioni o ai concorsi per i primari, la struttura non potrà lavorare al meglio: 3 concorsi per i primari su 30 previsti credo che sia un fallimento. Menzione a parte meritano le liste d'attesa: abbiamo visto i numeri e la performance della Regione certificata da Agenas e non è tra le migliori. Nel territorio non si riesce a prenotare risonanze o Tac con mezzo di contrasto». Tra gli interventi anche quello della sindaca di Villamassargia, Debora Porrà: «Ho proposto un protocollo tra Asl, reparto di Psichiatria, Csm e servizi sociali comunali per il sostegno socio-sanitario delle famiglie rispetto alle patologie psichiatriche, che potrebbe essere esteso a tutte le patologie croniche, come ad esempio gli oncologici. – ha detto – Una seconda criticità è la particolare sofferenza cui è al momento esposta l’ igiene pubblica, nettamente sotto organico». Accolta infine la richiesta della sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, assente alla riunione ma intervenuta tramite il presidente Dessì, per migliorare le condizioni di attesa dei pazienti davanti alla Tac mobile installata all'esterno dell'ospedale Sirai.

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