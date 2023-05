La Sanità alza bandiera bianca 

L'Asl di Nuoro ha disposto, su base volontaria, che i medici in servizio possono arrivare ad un massimo di 1800 assistiti a testa, per cercare di fronteggiare l'emergenza. Sempre in atto la ricerca di per la copertura, anche parziale, degli ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot), un progetto pilota, adottato in alcuni paesi dell'oristanese dalla Asl della stessa provincia, per assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di Dualchi e Noragugume, da oltre un anno privi di medico di famiglia.

Tempi biblici nelle prestazioni di diversi servizi specialistici, confusione e incertezze anche nel rapporto col Cup regionale. E i medici di famiglia che sono diventati una rarità in tutto il Marghine, con paesi che ne sono sprovvisti da oltre un anno. Le disfunzioni e le proteste sulla sanità nel Marghine sono ormai all'ordine del giorno, tanto che il Comitato per la tutela della salute chiede un monitoraggio costante e trasparente per tutti i servizi del distretto sanitario e una informazione periodica sulle liste d'attesa e sul numero delle prestazioni quotidiane.

Medicina generale

Il collocamento in pensione di uno dei medici di famiglia storici a Macomer sta creando seri problemi, tanto che oltre cinquemila pazienti sono costretti a lunghe file al poliambulatorio.

L'Asl di Nuoro ha disposto, su base volontaria, che i medici in servizio possono arrivare ad un massimo di 1800 assistiti a testa, per cercare di fronteggiare l'emergenza. Sempre in atto la ricerca di per la copertura, anche parziale, degli ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot), un progetto pilota, adottato in alcuni paesi dell'oristanese dalla Asl della stessa provincia, per assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di Dualchi e Noragugume, da oltre un anno privi di medico di famiglia.

«Meglio di niente»

«Sarebbe un servizio garantito solo per tre ore la settimana- dice la sindaca di Noragugume, Rita Zaru- ovviamente se si trovano medici disponibili». Nino Muroni, primo cittadino di Dualchi, aggiunge: «È un intervento tampone, per poche ore la settimana, che permette di evitare trasferte, soprattutto agli anziani. Meglio di niente, comunque».

Specialistica

Al centro dialisi, dove dal primo maggio è tornato il nefrologo, non si faranno le visite nel pomeriggio. Fatto questo che sta creando disagi e malumori. Dodici pazienti hanno inviato una lettera di protesta al Comitato per la tutela della salute, chiedendo soluzioni. «Le criticità sono tante- dice Francesco Nieddu, coordinatore del comitato- tante cose non funzionano a dovere. Ci vengono segnalati tempi biblici nelle prestazioni di diversi servizi specialistici, ma anche constatazioni di numero di prestazioni inferiori a quelle possibili nelle ore previste. Al poliambulatorio manca la dermatologia, la geriatria, nella riabilitazione il personale è scarso, anche nel servizio amministrativo». La carta dei bisogni è lunga, la pazienza dei cittadini in esaurimento.

