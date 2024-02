«La Sanac ripartirà insieme all’ex Ilva» 

La luce, in lontananza, si è accesa. Ora resta da capire quanto è lungo il tunnel del rilancio: «Siamo arrivati a un punto di svolta», giura il ministro del Made in Italy Adolfo Urso davanti alla platea improvvisata di operai della Sanac, «questa è la settimana decisiva per il futuro di Acciaierie d’Italia, da cui dipende la vostra crisi».

E già, perché per questa azienda che produce mattoni refrattari nel cuore della zona industriale di Macchiareddu, a due passi dalle saline Contivecchi, l’ex Ilva di Taranto rappresentava il 70% del fatturato. Se riparte la siderurgia italiana, dunque, riprendono a lavorare a pieno regime anche i 55 dipendenti - che diventano 90 se si considera l’indotto – ora in cassa integrazione. Urso ha incontrato una rappresentanza dei lavoratori all’ingresso della fabbrica ieri mattina poco prima di ripartire per Roma, al termine di 24 ore nell’Isola dense di impegni. Al suo fianco, la sottosegretaria Fausta Bergamotto, il sindaco di Cagliari e candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu, e la senatrice di FdI Antonella Zedda.

Lo scenario

Una fiammella di speranza si è accesa qualche giorno fa quando è arrivata la notizia di un possibile acquirente per l’industria, che ha sedi anche in Piemonte, Toscana e Liguria: il gruppo Beltrame (acciaio) si è fatto avanti dopo l’ultimo bando pubblicato dai commissari straordinari dell’azienda.

«Questa è una vertenza molto importante e significativa per la Sardegna», dice Urso agli operai, «siamo riusciti a evitare la separazione delle varie sedi produttive dell’impresa, il cosiddetto spacchettamento, e sembra che si stia delineando una soluzione di alto profilo industriale, con un gruppo capace di rilanciare tutti gli stabilimenti. Ma stiamo lavorando anche per il rilancio di Acciaierie d’Italia, perché la crisi Sanac dipende dalle scelte improprie dell’ex Ilva. E se in questa settimana avremo una svolta per le Acciaierie è chiaro che anche la vostra azienda tornerà a lavorare».

Il Governo punta sul new deal dell’acciaio per risollevare le sorti del Sud e non solo: «Il nostro obiettivo», prosegue il ministro, «è quello di realizzare entro giugno un piano siderurgico nazionale, che prevede un rilancio delle produzioni dei quattro grandi poli italiani».

La Sanac, in amministrazione straordinaria dal 2016, prima della crisi era in grado di produrre 3.500 tonnellate di mattoni refrattari al mese. Ora si ferma ad appena 150 tonnellate, oltre venti volte in meno. Le commesse più importanti erano, appunto, quelle dell’Ilva: i laterizi realizzati a Macchiareddu sono utilizzati per costruire e rinnovare gli altiforni, e anche per altre fasi della trasformazione dell’acciaio.

Le condizioni

«Sono felice che si sia mantenuta l’unitarietà dell’azienda, come richiesto dai sindacati. Prima si pensava di procedere alla vendita con bandi separati», riassume la sottosegretaria Fausta Bergamotto. «La manifestazione d’interesse arrivata nei giorni scorsi è ora in fase di istruttoria. Si deciderà se aprire la data room», cioè se condividere con i possibili acquirenti tutti i dati fondamentali dell’azienda. «Le prospettive sono buone».

I sindacati, dopo anni di lotte, sperano di essere arrivati al capolinea di un percorso di sofferenze: «Il 70% del nostro lavoro era commissionato dall’ex Ilva. Chiediamo di essere reinseriti immediatamente negli ordini di Acciaieria d’Italia», è la rivendicazione di Gianfilippo Musa (della Filctem Cgil, nella Rsu dell’azienda), «ci fa piacere che non sia stata spezzettata la vendita, il valore della fabbrica è proprio nell’unitarierà del gruppo. Ma vogliamo ulteriori rassicurazioni, la nostra è una vertenza vecchia: chiediamo che il ministero si faccia garante dell’occupazione anche dopo la presentazione del piano industriale che svilupperà Beltrame».

Le voci

Nel piazzale della Sanac, prima che il ministro e la sottosegretaria entrino nella fabbrica per una breve visita, parlano tutti i rappresentanti sindacali: «Siamo contenti che il ministero abbia accolto le nostre richieste», è il commento di Giampiero Manca, segretario generale della Filctem Cgil Cagliari. «La Sanac è nata qui a Macchiareddu per servire le Acciaierie d’Italia. Faccio una proposta: quest’area può ospitare alcune attività legate alla transizione energetica, serve un patto per lo sviluppo, da scrivere insieme ad aziende e sindacati».

Una parte dei lavoratori però teme gli effetti collaterali delle rinnovabili.

La paura è che le speculazioni nel campo fotovoltaico possano limitare il rilancio della zona: «Il ministero deve fare una ricognizione delle superfici libere e di quelle industrializzate. Chiediamo che le aree siano vincolate: deve essere vietato posizionare pannelli fotovoltaici nei terreni, che invece devono essere installati sui tetti dei capannoni. Altrimenti occupiamo inutilmente aree strategiche, che possono dare sviluppo a tutto il territorio, viste le caratteristiche: siamo in una zona pianeggiante, vicino a porto e aeroporto», osserva Pierluigi Loi, segretario generale della Uiltec Uil.

I paletti

Su questo fronte, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – il Comune e la Città metropolitana fanno parte del Cacip – assicura: «Le aree del consorzio destinate a impianti sono state vendute da tempo: c’è un limite, e oltre quello non si può andare».

E sull’assalto eolico e fotovoltaico il candidato governatore è tornato poco dopo sui social network, avviando una fase della campagna elettorale che prevede di rispondere con brevi video alle domande dei cittadini: «Per rendere la Sardegna autosufficiente dal punto di vista energetico, se la paragoniamo come superficie a un campo di calcio, basterebbe uno spicchio della metà del cerchio di centrocampo». Perciò, chiarisce Truzzu, «dobbiamo individuare le aree dove piazzare gli impianti, farli realizzare sia al pubblico che al privato, e soprattutto garantire un ritorno per i sardi e quindi una riduzione della bolletta elettrica».

