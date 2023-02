La sana follia in città con Giolzi 

Irridere la fame, il dolore, perfino la morte, con la provocazione della vita, del sesso, della frenesia dell'essere, senza regole e dettami del perbenismo. Questo è S'Attittidu che oggi riempie Bosa delle sue nere maschere e delle sue grida.

La storia

Il Carnevale della tradizione, che trova profonde ragioni nella storia a volte dolorosa di questa città. Quando gli spagnoli interrarono l'estuario del Temo, la condannarono a una lunga stagione di epidemie. La morte dei bambini sotto i sette anni, fino alla bonifica delle paludi, era una drammatica realtà rappresentata ogni anno da numeri a due cifre. E che fanno i bosani nel loro Carnevale? Si vestono di nero, sovente con gli abito femminili del lutto che vennero utilizzati da nonne e madri, e piangono finte lacrime attittidu, lamento funebre, per un pupazzo oscenamente rappresentato, sofferente per gli abusi del carnevale, per il quale si chiede alle donne un goccio di latte dal loro seno.

La festa

Sentita dai bosani come nessun'altra, totale e totalizzante, perfino ipnotica nei suoni, urla, grida ritmiche, lamenti senza fine, che riempiono l'aria per un’intera mattina. Stasera e fino a tarda notte, si replica. Abiti e ragioni mutate: di nero al mattino, di bianco per Giolzi Moro, notturno appuntamento che si chiude con il rogo del pupazzo Giolzi, a lungo cercato con un lume e scherzosamente in luoghi propri della femminilità. Le bianche maschere di Giolzi lo snidano dai suoi giorni di follia, durante i quali s'è impadronito della città e dell'anima dei cittadini mascherati, lo bruciano e lo destinano alla cenere. Ma Giolzi risorgerà e la sua città lo brucia ma lo attende.