La San Sebastiano Ussana va in B  

La San Sebastiano Ussana è in Serie B. Storica promozione per la squadra di Calabretta, che nella penultima giornata di C1 batte 3-1 anche la Fanni Futsal Sassari e si aggiudica la vittoria del massimo campionato regionale. A Ussana sono i sassaresi a portarsi in vantaggio con Yamada. La reazione dei padroni di casa è immediata, con il pareggio di Piras, mentre il sinistro di Deiana ribalta il punteggio prima dell'intervallo. La gara resta aperta fino al definitivo 3-1 di Piras a 6 minuti dalla sirena finale. Al triplice fischio Ussana può festeggiare così la doppietta: dopo la Coppa Italia di C1, è arrivata anche la vittoria del campionato e la promozione in Serie B.

Quartu ai playoff

Chiuderà il campionato in seconda posizione il Quartu che nello scontro diretto contro la Villacidrese, terza, si è imposto in trasferta per 6-4 con le doppiette di Rafinha e Cau e i gol di Cissè e Costa. Il vantaggio sul terzo posto consente ai quartesi di evitare la disputa dei playoff regionali e andare direttamente a quelli nazionali: l'11 maggio la gara d'andata contro una squadra lombarda in casa, il 25 il ritorno in trasferta.

Spareggio

Tutto già definito in coda, con il playout tra Babylon e Futsal 4 Mori. Sabato, il Babylon ha pareggiato 7-7 contro l'Happy Fitness, i 4 Mori hanno perso 4-3 a Sassari contro l’Ichnos. Sorride il Cus Cagliari, che batte 4-2 in casa il Villasor. Turno di riposo per il Villaspeciosa.

