La San Gemiliano in miniatura 

A Samassi, nascosta in un giardino tra laghetti con pesci che nuotano e una grande vite che fa ombra, c’è un’opera d’arte che sorprende chi ha la fortuna di vederla. È la riproduzione della chiesa di San Gemiliano, patrono del paese, realizzata da Dario Setzu, ex muratore di 85 anni. Un lavoro che unisce artigianalità, storia e senso di appartenenza: “gemella” della vera chiesa romanica, la costruzione ne riporta ogni dettaglio, anche qualcuno che solo chi la conosce a fondo può scoprire e riconoscere.

«Un giorno – racconta Dario – siamo andati al parco “Sardegna in miniatura”, a Tuili, e c’erano le chiese di diversi paesi. Le guardavo, ho rimuginato tra me e me e mi sono detto: “Adesso vi faccio vedere io come si fa una chiesa”. Da quel giorno mi sono messo al lavoro. Sono andato alla chiesa di San Gemiliano, ho misurato, fatto le proporzioni, studiato tutto, fatto i calcoli. Faceva parte anche del mio lavoro: facevo il muratore».

Pazienza e minuziosità

Il progetto è durato tre/quattro anni, lavorando soprattutto il sabato e la domenica: «Durante la settimana, invece, la guardavo e studiavo come procedere. Più andavo avanti e più mi affascinava». Pietra dopo pietra, partendo dal pavimento, la struttura ha preso forma: «Ho dovuto tagliare le pietre, perché sono tutte di diverse misure anche nell’originale. Arrivati a una certa altezza ho dovuto fare le feritoie, le ho riprodotte tutte. Io ho abitato nella zona di San Gemiliano fino ai vent’anni, ci giocavamo da ragazzi. Nella chiesa ci sono piccoli particolari che ho riprodotto e che magari nessuno sa che ci sono, come un piccolo buco sulla parete». Ancora più affascinante il lavoro fatto per le tegole: «Iniziano da una misura e poi si allargano. Ho valutato la grandezza. Mi sono fatto uno stampo, ho steso l’argilla col mattarello, le sagomavo sul dito per dare la curvatura. Una volta asciugate, le portavo a cuocere in un forno a Barumini, a 800 gradi come quelle vere».

Muffe e muschi? Veri

«Un merito ce l’ha anche il tempo», racconta il pensionato. Le muffe e muschi hanno infatti “invecchiato” la riproduzione, rendendola ancora più realistica. L’opera pesa circa 300 chili: l’unica volta che è stata spostata, per la Sagra del Carciofo, è servita una gru.

Dopo tutto l’impegno, Dario sorride orgoglioso: «Una volta che hai l’idea non è difficile. Ho fatto anche tanti altri piccoli oggetti, per un progetto futuro ci vorrebbe un’idea. Se il Comune me lo chiedesse io la darei volentieri per esporla».

Sbirciando dall’apertura laterale della chiesa in miniatura si vedono l’altare, il soppalco e le capriate del soffitto; il muschio tra le tegole, le campane, la croce e i mattoncini fanno il resto: per un attimo ci si sente veramente come Gulliver a Lilliput.

