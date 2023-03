La Sampdoria sulla strada della Juventus 

Cinque partite oggi in Serie A, con Juventus e Roma come principali squadre in campo. Entrambe hanno motivazioni extra per cercare la vittoria, in aggiunta alla corsa Champions League per gli altri tre posti dietro al Napoli.

La reazione

Da venerdì Roma in silenzio stampa per la squalifica ripristinata a José Mourinho, che salterà non solo il match di oggi col Sassuolo (ore 18) ma anche il derby con la Lazio domenica prossima. I giallorossi battendo gli emiliani possono agganciare l’Inter, trovano un avversario rilanciato da due vittorie e con Laurienté protagonista (gol e due assist lunedì alla Cremonese). Ieri intervento alla mano per Belotti, dovesse esserci giocherebbe con un tutore.

Di rincorsa

In attesa di capire se il Coni revocherà il -15 di penalizzazione la Juventus pensa già come se non ce l’avesse più e vuole tornare alla vittoria in Serie A, alle 20.45 con la Sampdoria ultima e a sette giorni dal derby d’Italia con l’Inter. «Per la prima volta possiamo essere secondi in classifica, perché abbiamo 50 punti», ha ribadito ieri Massimiliano Allegri. Rientrano Pogba, dopo l’esclusione per motivi disciplinari col Friburgo giovedì in Europa League, e De Sciglio, fuori Chiesa e Di María in vista del ritorno in Germania. Blucerchiati sempre alle prese con tanti assenti e da nove giornate senza vittorie (tre soli pareggi).