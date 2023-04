La Samp sbatte sullo Spezia, pari nel derby 

Sampdoria 1

Sampdoria (3-4-1-2) : Ravaglia, Gunter, Murillo (27' st Djuricic), Amione (32' st Oikonomou), Zanoli, Rincòn, Winks (32' Ilkhan), Augello, Leris, Lammers (27' st Rodriguez), Gabbiadini. In panchina Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. Allenatore Stankovic.

Spezia (4-3-3) : Zoet, Amian, Wisniewski, Nikolaou (43' st Caldara), Bastoni (34' st Reca), Bourabia (34' st Agudelo), Esposito, Ekdal (43' st Kovalenko), Gyasi, Nzola, Maldini (30' pt Verde). In panchina Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Cipot. Allenatore Semplici.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 23' Amione, nel st 15' Verde.

Note : angoli: 9 a 8 per la Sampdoria. Recupero: 2' e 13'. Ammoniti: Gunter e Bastoni per gioco falloso. Spettatori: 19mila circa.

Genova. Un pareggio che serve poco allo Spezia e pochissimo alla Samp, sempre più vicina alla serie B, quello dell'anticipo serale di serie A a Marassi. Il derby ligure finisce 1-1 e per i blucerchiati un punto che vale solo per le statistiche, ormai il destino sembra segnato. Samp in gol al 23’ del primo tempo con con Amione sul calcio d'angolo di Leris. La ripresa si apre con la contestazione dei tifosi sampdoriani verso Massimo Ferrero: pioggia di fumogeni in campo con partita fermata per diversi minuti. Dopo la ripartenza è un altro Spezia e Verde mette il suo autografo di testa quando al 15' fulmina Ravaglia dopo il cross dalla sinistra di Bastoni.

