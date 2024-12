La Samp di Semplici sulla strada di Ranieri 

«Dicembre sarà un mese decisivo». Lo aveva predetto Claudio Ranieri, anticipando un futuro che ora è arrivato a presentare il conto. Specialmente dopo la debacle contro il Como che ha fatto finire sul banco degli imputati tutti i calciatori. Nella partita di Coppa Italia oggi alle 21 contro la Sampdoria di Semplici, quindi, la famiglia Friedkin e lo stesso Ranieri si aspettano risposte importanti.

L’insidia blucerchiata

«Sarà una partita da prendere con le molle», ammette il tecnico giallorosso perché «hanno cambiato allenatore e vorranno mettersi in mostra, dobbiamo essere pronti e tenaci». La Coppa Italia, quindi, rappresenta l'occasione giusta per rialzare la testa, una competizione a cui Ranieri tiene, «così come i tifosi e i ragazzi. L'abbiamo vinta nove volte», sottolinea ancora non nascondendo quel desiderio della «decima» che potrebbe non essere pura utopia anche se l'ultimo successo è datato 2008. Anche per questo Ranieri dovrebbe optare per un turnover ragionato.

L’altra partita

Sempre oggi, alle 18.30, è in programma l’altro ottavo di finale tra l’Atalanta capolista della Serie A e il Cesena quinto in classifica in Serie B. «Non vogliamo recitare il ruolo di vittima sacrificale», ha detto il tecnico dei romagnoli Mignani.

